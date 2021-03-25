賀錦麗無視軍人敬禮被批無禮 國防部指副總統可以唔回禮

美國總統一向有在登上或離開飛機前，對軍人回禮的傳統。美國副總統賀錦麗本周因登上飛機前沒有向旁邊的軍人回禮，被外界批評指輕視軍人。美國國防部其後表示，因為副總統並不在美國軍隊指揮系統之列，所以賀錦麗可以無需向軍人回禮。

賀錦麗（Kamala Harris）本周稍早時間，被發現無站立一旁的軍人回禮，徑直登上專機空軍二號。此舉引來外界批評，前紐約市警隊專員克里克（Bernard Kerik）在社交平台Twitter上直指賀錦麗行為「可恥」（disgraceful）。他認為賀錦麗的行為清晰地體現了她對身穿制服人士的「厭惡」（dislike），無論是軍人還是制服隊伍。

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國防部發言人柯比（John Kirby）周三（24日）稍後時間表示，由於副總統一職並不屬於美國軍隊只會系統，所以並無條款規定賀錦麗必須向軍人回禮。柯比其後補充指，對總統和副總統的回禮沒有強制規定，而且賀錦麗已經清楚地向所有人軍人及其親屬表達充分敬意。

美國總統向軍人回禮的傳統，是從已故美國前總統列根（Ronald Reagan）開始。美國前總統奧巴馬亦曾於2013年，在沒有向一旁軍人回禮的情況下登上直升飛機，但他當時選擇再次返回地面和軍人握手。

責任編輯：李俊儀