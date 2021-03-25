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香港電訊夥卓健醫療　推心理健康諮詢視像診症　診金900元起

環球政經 17:37 2021/03/25

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香港電訊（06823）與卓健醫療今天（25日）宣佈，於DrGo平台上提供遙距心理健康諮詢（包括心理輔導及治療），以及精神專科視像診症服務。
 
公司表示，有見社會對精神健康日趨重視及關注，便將服務範圍擴展至心理健康領域。遙距心理輔導及治療服務由心理輔導專家或註冊心理學家主理，透過教育方式及與用戶建立緊密互信的關係，幫助他們發展及提升樂觀正面的性格；經專業評估後，若有需要更可轉介至精神專科，由精神科醫生專門診治情緒病、心理問題、失眠、焦慮症及抑鬱症等精神及情緒問題。

此外，有需要人士亦可直接預約精神專科視像診症，作出靈活的選擇。用戶可透過DrGo平台作線上預約，在所選日子及時間進行視像診症，全程在家中就診。免除了親身到診所求診。
 
香港電訊個人客戶業務董事總經理吳永豪表示，醫療服務平台DrGo在服務初期已夥拍多家私家醫院及診所提供普通科醫療諮詢服務，現將服務範圍擴展至卓心理健康諮詢以及精神專科服務。卓健醫療總經理朱怡菁指，除了提供普通科線上問診外，更支援DrGo平台開展首個專科服務，提供心理輔導、心理治療和精神專科視像診症，以及讓其用戶接觸到我們的醫健產品和服務。

視像診症服務收費

普通科

港幣368元

（於即日起至2021年6月30日。包括最多三日的標準處方藥物及一次送遞服務）
心理輔導及治療 港幣900元
精神專科 港幣1,960元起（根據所選醫生）


 

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責任編輯：黎淑雯
 

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