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【阿斯利康疫苗】印度暫停出口至4月底 最少190個國家受影響

環球社會熱點 17:14 2021/03/25

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印度新冠肺炎疫情有反彈跡象，為滿足印度國內接種新冠疫苗需求，印度宣布周四（25日）起，暫停出口由印度血清研究所（SII） 生產的阿斯利康疫苗，預料措施維持至4月底。在新措施下，原定透過世衛率領的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）、獲取阿斯利康疫苗的約190個國家亦受影響。

印度國內疫情嚴重 延遲交付三國疫苗 【下一頁】

BBC引述消息人士指，由於印度新冠肺炎疫情反彈，印度政府於周四起暫停出口由SII生產的阿斯利康疫苗，以滿足當地接種新冠疫苗需求。印度在4月1日起，擴大接種新冠疫苗對象，擴大至45歲或以上的所有人均可免費接種疫苗，因此當地對新冠疫苗需求有增無減。

消息人士續指，暫停出口疫苗措施最少維持至4月底，5月預料印度會有另一款新冠疫苗獲授權緊急使用，屆時或可緩解新冠疫苗短缺情況。

印度發現雙重變種病毒株 疫情有反彈跡象 【下一頁】

目前為止，印度已出口逾6,000萬劑新冠疫苗至76個國家，當中主要為阿斯利康疫苗。原定透過世衛率領的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX），獲取阿斯利康疫苗的190個國家，預料亦會受新措施影響。

當地周三新增47,262宗確診個案，其中275人死亡，單日確診及死亡數字創今年新高。

責任編輯：郭麗明

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