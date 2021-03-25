拜登稱狗狗助抗癌 有證據或是無稽？

美國總統拜登（Joe Biden）是位愛狗之人，入主白宮時便帶同兩隻德國牧羊犬一同居住。近日拜登出席醫院活動時，聲言狗狗可以幫助治療癌症，言論引來社會各界熱烈回響，反對派批評美國媒體對美國前總統特朗普（Donald Trump）與拜登有差別待遇，有媒體則找出學術文章支持拜登的說法。

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拜登周二（23日）訪問俄亥俄州一間醫院，在了解當地醫療設備期間，突然向傳媒一臉誠懇地說：

狗狗或者可以幫助醫療癌症，這並不是講笑。狗狗能夠...現在有人會用狗狗去...聞人的腿或是身體，這並不是講笑，這是非常優秀的事。

（Dogs may help cure cancer, not a joke. Dogs are able to...they’re using dogs now...to smell cancer in people’s legs, in people’s bodies, not a joke, it’s a fascinating thing.）

此言一出即被反對派大做文章，《霍士新聞》引用網民留言，與特朗普針對新冠肺炎應對辦法的言論比較，批評美國媒體的差別待遇。亦有傳媒引用學術期刊《實驗生物學雜誌》（The Journal of Experimental Biology）於2019年刊登的文章，指有證據顯示狗狗能夠從血液樣本中分辨出患癌樣本，成功率更達到97%。

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拜登長子博拜登（Beau Biden）於2015年因腦癌離世，令拜登致力關注癌症議題，甚至列為自己的競選政綱之一。拜登今月初時曾表示，相信國會今年內將支持發展更先進的癌症研究，並有實質行動。

責任編輯：吳漢培