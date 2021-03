拜登稱狗狗助抗癌 有證據或是無稽？

美國總統拜登(Joe Biden)是位愛狗之人,入主白宮時便帶同兩隻德國牧羊犬一同居住。近日拜登出席醫院活動時,聲言狗狗可以幫助治療癌症,言論引來社會各界熱烈回響,反對派批評美國媒體對美國前總統特朗普(Donald Trump)與拜登有差別待遇,有媒體則找出學術文章支持拜登的說法。

拜登周二(23日)訪問俄亥俄州一間醫院,在了解當地醫療設備期間,突然向傳媒一臉誠懇地說:

狗狗或者可以幫助醫療癌症,這並不是講笑。狗狗能夠...現在有人會用狗狗去...聞人的腿或是身體,這並不是講笑,這是非常優秀的事。

(Dogs may help cure cancer, not a joke. Dogs are able to...they’re using dogs now...to smell cancer in people’s legs, in people’s bodies, not a joke, it’s a fascinating thing.)