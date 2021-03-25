【網絡保安】微軟Exchange Server出現漏洞　HKCERT呼籲用戶盡早修補

▲ HKCERT指，因應微軟Exchange Server發現多個保安漏洞的最新情況，呼籲受影響的微軟系統本地用戶，應立即在官方網站下載及安裝相關修補程式。

早前，香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）於微軟 Exchange Server 發現多個漏洞，遠端攻擊者可利用這些漏洞，於目標系統觸發遠端執行程式碼、繞過保安限制及進行篡改。

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HKCERT指，因應微軟Exchange Server發現多個保安漏洞的最新情況，呼籲受影響的微軟系統本地用戶，應立即在官方網站下載及安裝相關修補程式，盡快堵塞系統漏洞；並就系統出現的任何異常狀況進行調查，以免電郵資料被盜取、受勒索軟件攻擊，甚或成為殭屍網絡的一部分。

據了解，微軟於3月2日首次公布，在數個Exchange Server內部部署（on-premises） 版本裡發現多個保安漏洞，並向目標系統遙距執行程式碼、安裝惡意的web shell，亦可能透過盜取電郵資料、植入惡意程式，甚或進一步入侵機構內的系統以作出持續的攻擊；全球約有40萬部Exchange Server或會受到影響。

至於香港方面，HKCERT早於3月3日首次就該漏洞發出保安公告，並在微軟發布修補程式及有鑑於事態發展後，於3月16及22日更新有關公告。HKCERT已將有關保安公告的風險級別提升至「極高風險」。同時，他們亦在社交媒體發文，讓伺服器的本地用戶掌握事故的最新情況和潛在影響。

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此外，HKCERT已聯絡本地互聯網服務供應商，通知在香港有對互聯網開放的Exchange Server IP地址的用戶，立刻採取補救行動。HKCERT指，雖然至今仍未有接獲本地相關的保安事故報告，但隨著全球惡意攻擊數量急升，加上是次漏洞將預期出現新的威脅，故他們呼籲Exchange Server的本地用戶盡快安裝修補程式以堵塞漏洞，以及使用Microsoft Defender Antivirus 或微軟一按式Exchange On-premises Mitigation Tool（EOMT），檢查及修補已存在的入侵。

責任編輯：施雯雯