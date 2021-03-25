  • 22°C
香港時間 : 2021325日 (四) 18:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡保安】微軟Exchange Server出現漏洞　HKCERT呼籲用戶盡早修補

科技 18:12 2021/03/25

分享：

HKCERT指，因應微軟Exchange Server發現多個保安漏洞的最新情況，呼籲受影響的微軟系統本地用戶，應立即在官方網站下載及安裝相關修補程式。

早前，香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）於微軟 Exchange Server 發現多個漏洞，遠端攻擊者可利用這些漏洞，於目標系統觸發遠端執行程式碼、繞過保安限制及進行篡改。

【網絡保安】矽谷初創15萬個監控鏡頭遭入侵　Tesla上海工廠、醫院、監獄全部淪陷

HKCERT指，因應微軟Exchange Server發現多個保安漏洞的最新情況，呼籲受影響的微軟系統本地用戶，應立即在官方網站下載及安裝相關修補程式，盡快堵塞系統漏洞；並就系統出現的任何異常狀況進行調查，以免電郵資料被盜取、受勒索軟件攻擊，甚或成為殭屍網絡的一部分。

據了解，微軟於3月2日首次公布，在數個Exchange Server內部部署（on-premises） 版本裡發現多個保安漏洞，並向目標系統遙距執行程式碼、安裝惡意的web shell，亦可能透過盜取電郵資料、植入惡意程式，甚或進一步入侵機構內的系統以作出持續的攻擊；全球約有40萬部Exchange Server或會受到影響。

至於香港方面，HKCERT早於3月3日首次就該漏洞發出保安公告，並在微軟發布修補程式及有鑑於事態發展後，於3月16及22日更新有關公告。HKCERT已將有關保安公告的風險級別提升至「極高風險」。同時，他們亦在社交媒體發文，讓伺服器的本地用戶掌握事故的最新情況和潛在影響。

【網絡保安】黑客利用微軟電郵軟件漏洞施襲　美國逾3萬個機構中招

【網絡保安】2020年網絡資訊保安威脅數量增兩成　在家工作員工或成最新攻擊目標

此外，HKCERT已聯絡本地互聯網服務供應商，通知在香港有對互聯網開放的Exchange Server IP地址的用戶，立刻採取補救行動。HKCERT指，雖然至今仍未有接獲本地相關的保安事故報告，但隨著全球惡意攻擊數量急升，加上是次漏洞將預期出現新的威脅，故他們呼籲Exchange Server的本地用戶盡快安裝修補程式以堵塞漏洞，以及使用Microsoft Defender Antivirus 或微軟一按式Exchange On-premises Mitigation Tool（EOMT），檢查及修補已存在的入侵。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【網絡保安】矽谷初創15萬個監控鏡頭遭入侵　Tesla上海工廠、醫院、監獄全部淪陷
2021/03/10
【網絡保安】矽谷初創15萬個監控鏡頭遭入侵　Tesla上海工廠、醫院、監獄全部淪陷
【網絡保安】黑客利用微軟電郵軟件漏洞施襲　美國逾3萬個機構中招
2021/03/07
【網絡保安】黑客利用微軟電郵軟件漏洞施襲　美國逾3萬個機構中招
【網絡安全】遙距工作現風險　Palo Alto Networks力阻實時攻擊
2021/03/02
【網絡安全】遙距工作現風險　Palo Alto Networks力阻實時攻擊
【網絡保安】2020年網絡資訊保安威脅數量增兩成　在家工作員工或成最新攻擊目標
2021/02/24
【網絡保安】2020年網絡資訊保安威脅數量增兩成　在家工作員工或成最新攻擊目標
【網絡保安】疫下網絡風險增　生產力局倡企業制定網絡保安策略
2021/01/19
【網絡保安】疫下網絡風險增　生產力局倡企業制定網絡保安策略
軟件 互聯網服務供應商 網絡保安 香港生產力促進局 Microsoft

下一篇文章

【華為動向】開發者大會舉行在即　鴻蒙OS系統有望正式亮相
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Android彈App災難】Android遇彈App死機點解決？簡單一招恢復正常
【Android彈App災難】Android遇彈App死機點解決？簡單一招恢復正常
【LG動向】傳LG協商失敗　將直接關閉手機業務
【LG動向】傳LG協商失敗　將直接關閉手機業務
【網絡安全隱患】Android手機最佳防毒App　外媒公布實測結果
【網絡安全隱患】Android手機最佳防毒App　外媒公布實測結果
港人可望最快年底試乘水上飛機　觀塘往中環只需6分鐘
港人可望最快年底試乘水上飛機　觀塘往中環只需6分鐘
【蘋果被控侵權】Netflix、Google會是下一位？美法院判蘋果賠償24億元
【蘋果被控侵權】Netflix、Google會是下一位？美法院判蘋果賠償24億元
【LINE資料外洩】LINE宣布終止中國開發業務　在韓資料急撤回日本
【LINE資料外洩】LINE宣布終止中國開發業務　在韓資料急撤回日本