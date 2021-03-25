新疆棉花牽抵制風波、「良好棉花聯盟」成員變內地網民杯葛對象　一文看哪些企業中箭

歐盟與美國、加拿大、英國罕有聯手就新疆議題制裁中國，瑞典服裝品牌H&M去年一份拒用新疆棉花的聲明被翻舊賬，內地官媒點名批評多個國際品牌同新疆棉花「切割」。爭議更牽涉「良好棉花發展協會」BCI的成員企業，部分網民認定企業基於BCI對新疆問題的判斷而停用新疆棉，呼籲杯葛BCI成員。中箭企業有哪些？下文分析各大陣型。

內地官媒點名批評企業

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其他已表態不採購新疆棉花企業

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使用新疆棉花的BCI企業成員

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與BCI割蓆企業

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澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）去年發表報告指，有數以萬計的新疆維吾爾族人被中國政府強迫勞動，被點名的時裝品牌還包括 Abercrombie & Fitch、Calvin Klein、Carter’s、Cerruti 1881、Fila、Jack & Jones、L.L.Bean、The North Face、Skechers、Tommy Hilfiger、Victoria’s Secret等企業。

報告指出，自2017至2019年間，有超過8萬名維族人被中央政府以「新疆援助」計劃名義，送到分佈在9個省分的27間工廠工作，包括蘋果公司、BMW、Microsoft、Google、Samsung等82間知名企業都有直接或間接得益，而當中大多數的工人都是來自新疆和田及喀什地區的維族婦女。

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編輯：吳敏芳