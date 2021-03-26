【新疆棉花】「良好棉花聯盟BCI」成員遭內地杯葛、安踏FILA李寧急割席　BCI上海代表處：無發現新疆強逼勞動

歐盟與美國、加拿大、英國罕有聯手就新疆議題制裁中國，瑞典服裝品牌H&M去年一份拒用新疆棉花的聲明被翻舊賬，內地官媒點名批評多個國際品牌同新疆棉花「切割」。新疆棉花爭議更牽涉「良好棉花發展協會」BCI的成員企業，部分網民認定企業基於BCI對新疆問題的判斷而停用新疆棉，呼籲杯葛BCI成員。

隨事件在內地愈鬧愈大，多家中資企業及中國收購品牌退出BCI後，良好棉花發展協會上海代表處周五「再次鄭重聲明」，中國區項目團隊嚴格遵照BCI的審核原則，從2012年開始對新疆項目點所執行的歷年第二方可信度審核和第三方驗證，從未發現一例有關強迫勞動的事件。BCI上海代表處今年3月1日也有類似聲明。

BCI上海代表處在社交平台指，將與新疆執行合作夥伴繼續保持溝通，共同維護供應鏈可持續發展。該文並呼籲所有中國區會員及相關利益方同心協力，積極支持國家有關部門關於中國棉花可持續標準的制定工作。

內地官媒點名批評企業

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其他已表態不採購新疆棉花企業

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使用新疆棉花的BCI企業成員

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與BCI割席企業

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安踏 （02020） 此前積極海外併購，多個知名品牌已收歸旗下，當中Fila昨晚（25日）率先表態退出BCI。

除了Fila，安踏2019年還牽頭收購芬蘭Amer Sports。Amer旗下的運動品牌多不勝數，有行山用品名牌 Salomon、Arc’teryx；滑雪品牌包括Atomic，Armada Skis；棒球品牌例如Louisville Slugge和DeMarini ；更有專門發展健身器材的Precor、網球品牌Wilson和運動服裝Peak Performance。

另一邊廂，特步 （01368） 也擁有多個國際品牌，包括運動服飾K-Swiss、鞋品牌Palladium、Saucony、戶外用品Merrell。

有關品牌不排除會隨Fila步伐，退出BCI，屆時或牽退會潮。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）去年發表報告指，有數以萬計的新疆維吾爾族人被中國政府強迫勞動，被點名的時裝品牌還包括 Abercrombie & Fitch、Calvin Klein、Carter’s、Cerruti 1881、Fila、Jack & Jones、L.L.Bean、The North Face、Skechers、Tommy Hilfiger、Victoria’s Secret等企業。

報告指出，自2017至2019年間，有超過8萬名維族人被中央政府以「新疆援助」計劃名義，送到分佈在9個省分的27間工廠工作，包括蘋果公司、BMW、Microsoft、Google、Samsung等82間知名企業都有直接或間接得益，而當中大多數的工人都是來自新疆和田及喀什地區的維族婦女。

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編輯：吳敏芳