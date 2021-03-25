梵蒂岡都頂唔住 要神職人員減薪共度時艱

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，就連梵蒂岡教廷也不能倖免，在疫情下面臨赤字困境。梵蒂岡教廷周三宣布大規模減薪，教宗方濟各下令所有樞機都要減薪一成，而其餘大多數於梵蒂岡工作的神職人員都面臨減薪。

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梵蒂岡教廷於周三（24日）宣布，教宗方濟各（Pope Francis）已頒布一項法令，要求由4月1日起削減薪酬支出。但梵蒂岡發言人指出，非神職人員不會受到教廷減薪措施影響。

除樞機外，神父等其他神職人員減薪的幅度介乎3％至8％。而除了三個最低薪級的神職人員外，所有神職人員將會停薪至2023年3月。

據悉，梵蒂岡樞機每月的薪金一般介乎4,000至5,000歐元（約3.67萬至4.58萬港元），而且大部分樞機都可以遠低於市價的租金租住單位。

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聖彼得大教堂和梵蒂岡博物館在疫情下不時停開，教廷收入因而大減。梵蒂岡教廷今年的收入料較去年大跌30%，僅達到2.13億歐元（約19.5億港元），財政赤字料達到5,000萬歐元（約4.58億港元）。

梵蒂岡官員本月初曾透露，疫情持續衝擊教廷財政狀況，教廷或要連續第二年動用4,000萬歐元（約3.67億港元）的儲備。

責任編輯：鄭錦玲