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【業績前瞻】美團明日放榜 料盈轉虧 一文看清券商預測

股樓投資 16:53 2021/03/25

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美團（03690）將於明日（26日）公布去年業績，近日美團股價沽壓沉重，加上現時市場信心脆弱，高估值的股份業績若出現落差股價調整壓力更大

15家券商給予美團400元以上目標價：

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綜合16家券商預測數字，美團去年純利中位數為64.1億元人民幣，按年增加1.9倍；但非國際財務報告準則計，經調整純利中位數為29.2億元人民幣，按年跌37.2%預期市場較關注美團管理層的最新營運及毛利率指引，尤其是去年積極加大生鮮雜貨業務投資，對整體盈利的影響。

綜觀券商給予美團的評級及目標價，滙控環球研究的目標價最高，達550元，其次是大和的500元及花旗的495元。滙豐研究早前唱好美團業務增長前景，預期內地雜貨零售業務有望成下一個增長亮點，料該市場規模高達14萬億元人民幣，而美團擁有強勁執行及供應鏈的能力，故將目標價調升42.5%至550元。

美團股價在業績前顯著受壓，昨日（24日）已失守300元大關，今日（25日）近一度跌近6%，本周至今累跌逾一成。

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記者﹕郭秀慧

港股 美團－W（03690） 零售 純利 目標價

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