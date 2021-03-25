【業績│油股】中海油調高海上風電每年投資額至5%以上　去年純利跌59%末期息0.25元（第二版）

▲ 【業績│油股】中海油去年純利跌59%末期息0.25元 冀2025年將天然氣產量佔比提升至30%

國際油價於高位徘徊，中海油 （00883） 董事長汪東進稱，今年資本開支已考慮油價因素，而油價處於約60美元，是市場及消費者可以接受的區間。中海油近年積極向綠色低碳發展轉型，首席執行官徐可強指，首個海上風電項目已於去年投產，第二個項目正處於前期設計工作，未來集團會加大海上風電投資力度，由原本每年3%至5%投資額用於海上風電，提高到5%以上。

陵水17-2氣田將於今年投產

陵水17-2氣田為中海油近年發現的大型氣田，徐可強指，中海油將加強天然氣田的勘探和開發活動，提升天然氣供給能力，陵水17-2氣田將於今年投產，未來會加大勘探力度，冀於陵水或文昌地區，發現中型油氣田。集團將加大陸上非常規氣開發力度，計劃2025年將天然氣產量佔比提升至30%。

美國早前將中海油納入「制裁名單」，汪東進稱，中海油無法理解美國單方面的做法，早前已就反饋提出書面要求。

中海油去年油氣銷售收入減少29%至1396億元（人民幣，下同），純利下降59%至249.6億元。末期股息減少44.4%至每股0.25港元（含稅）。董事長汪東進指，疫情尚未得到完全控制，國際油價走勢仍存在不確定性，中海油在資本市場繼續面臨巨大壓力，將繼續抓好油氣增儲上產，加大國內勘探開發力度，提升海外業務經營創效能力。

中海油桶油主要成本降至26.34美元

去年油氣開發生產進展順利，國內產能建設新項目全部順利投產，在產油田遞減率得到控制，實現油氣淨產量增4.3%至5.282億桶油當量，超越調整後的全年生產目標。中海油去年實現油價減少35.3%至40.96美元，實現氣價亦跌1.6%至6.17美元。不過，桶油主要成本降至26.34美元，下降11.6%，創十年來新低；桶油作業費用降至6.90美元，下降6.7%，創13年新低。

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中海油去年油氣儲量產量再創歷史新高，儲量壽命保持在10年以上。油氣勘探保持良好發展勢頭，共獲得16個商業發現。在中國海域，渤海獲得墾利6-1、渤中13-2兩個億噸級油氣田，南海東部風險勘探取得重大突破，發現惠州26-6中型油氣田。在海外，圭亞那Stabroek區塊再獲三個新發現。

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編輯：陳韻妍