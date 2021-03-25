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【業績│油股】中海油去年純利跌59%末期息0.25元　冀2025年將天然氣產量佔比提升至30%

股市 16:45 2021/03/25

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【業績│油股】中海油去年純利跌59%末期息0.25元　冀2025年將天然氣產量佔比提升至30%

中海油 （00883） 去年油氣銷售收入減少29%至1396億元（人民幣，下同），純利下降59%至249.6億元。末期股息減少44.4%至每股0.25港元（含稅）。董事長汪東進指，疫情尚未得到完全控制，國際油價走勢仍存在不確定性，中海油在資本市場繼續面臨巨大壓力，將繼續抓好油氣增儲上產，加大國內勘探開發力度，提升海外業務經營創效能力。

中海油桶油主要成本降至26.34美元

去年油氣開發生產進展順利，國內產能建設新項目全部順利投產，在產油田遞減率得到控制，實現油氣淨產量增4.3%至5.282億桶油當量，超越調整後的全年生產目標。中海油去年實現油價減少35.3%至40.96美元，實現氣價亦跌1.6%至6.17美元。不過，桶油主要成本降至26.34美元，下降11.6%，創十年來新低；桶油作業費用降至6.90美元，下降6.7%，創13年新低。

同業中石油業績表現又如何？詳見【下一頁】

中海油強調，積極拓展天然氣業務，加強天然氣田的勘探和開發活動，提升天然氣供給能力，將推進陵水17-2、渤中19-6等重點天然氣項目，加大陸上非常規氣開發力度，計劃2025年將天然氣產量佔比提升至30%。

中海油去年油氣儲量產量再創歷史新高，儲量壽命保持在10年以上。油氣勘探保持良好發展勢頭，共獲得16個商業發現。在中國海域，渤海獲得墾利6-1、渤中13-2兩個億噸級油氣田，南海東部風險勘探取得重大突破，發現惠州26-6中型油氣田。在海外，圭亞那Stabroek區塊再獲三個新發現。

相關文章：【業績｜油股】沙特阿美去年少賺44%　料今年底全球石油需求將達9900萬桶

相關文章：【蘇伊士運河】分析：若數日內疏通運河　對液化天然氣市場影響有限

 

編輯：陳韻妍

港股 中國海洋石油（00883） 純利 天然氣 業績公布

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