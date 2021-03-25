【業績|油股】中石油去年少賺58%、末期息0.08742元人民幣　煉油化工資本開支預算增7成（第二版）

▲ 中石油少賺58% 末期息0.08742元人民幣

中石油 （00857） 公布，去年全年盈利按年跌58.4%至190億元（人民幣，下同）。中石油早前已發盈警料全年盈利按年跌55%至63%，最終業績表現為盈警預測的中游。若扣除非經常性損益，中石油去年錄得虧損119.9億元，而2019年同期為盈利534.8億元。

中石油擬派每股末期息0.08742元，H股股東收息時會代扣10%稅率。中石油於中期業績時已派中期息0.08742元，全年派息總額為0.17484元，相當於按年增加22%。

中石油正向綠色低碳轉型，董事長戴厚良表示，集團積極佈局新能源業務，包括地熱能、風電及氫能等，預計2025年天然氣產量佔比提升至55%，也會逐步增加新能源方面的資本開支。

中海油公布人事調整，原總裁段良偉調任非執行董事一職，由非執行董事黃永章接任總裁，兼任執行董事。

新總裁黃永章表示，隨著疫情好轉，內地政策支持，國內天然氣需求持續增加，預計今年中國天然氣消費量按年增加8.7%至3500億立方米，「十四五」期間增長約為5.7%，至2025年將達至4000億至4200億立方米，市佔率60%以上，其中終端銷售佔比30%以上。

中石油預計，今年國際油價保持在中低區間運行，今年計畫原油產量為9.235億桶，可銷售天然氣產量為4.354萬億立方英尺，油氣當量合計為16.494億桶。

中海油去年純利跌59%末期息0.25元 冀2025年將天然氣產量佔比提升至30%，可見【下一頁】

中石油去年營業收入按年少23.2%至19,338億元，營業利潤跌43.9%至648億元。營業收入下跌主要受累於集團大部分油氣產品銷售量減少、 價格大幅下降。

中石油去年資本性支出按年跌17%至2465億元，預計今年資本性支出再削至2390億元，相當於按年跌3%，當中1752億元將用於勘探與生產，相當於按年少6%，包括在內地繼續突出松遼、鄂爾多斯、塔里木、四川、渤海灣等重點盆地的規模效益勘探開發，加大頁岩氣、頁岩油等非常規資源開發力度，推進清潔能源替代等新 能源工程。

中石油今年另會動用380億元在煉油與化工，相當於按年增加74%，主要用於廣東石化煉化一體化項目、長慶和塔里木乙烷製乙烯、擴建新建乙烯等大型煉油 化工項目，以及減油增化和新材料新技術等轉型升級項目。

（第二版：新增管理層言論）

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