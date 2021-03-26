  • 25°C
香港時間 : 2021326日 (五) 14:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績|恒大】恒大汽車去年虧損擴大至逾76億人幣　新能源汽車累計投入474億　午後升近一成（第二版）

股市 13:47 2021/03/26

分享：

恒大汽車業績。

恒大汽車 （00708） 去年虧損進一步擴大，蝕76.7億元（人民幣，下同），上年虧損49.5億元，主因是健康業務毛利減少，以及新能源汽車業務的市場推廣費用、利息開支及研發開支增加。收入按年增加175%至154.87億元，大部分為健康管理分部收入。截至目前，新能源汽車產業累積投入474億元。

恒大汽車今日（26日）績後股價造好，午後升近一成，最新報61.8元，升9.3%，成交8.78億。

恒大汽車集團總裁、恒大新能源科技董事長劉永灼指，截至目前，新能源汽車產業累積投入474億元，當中有約249億元人民用於技術研發、設計及收購。

恒大汽車董事長肖恩表示，集團在多地布局生產基地，預計今年內建成投產，與全球汽車工程技術龍頭和頂級造型設計大師合作同步正研發14款車型，目前已研發9款車，目標2025年，實現年產銷逾100萬輛；至2035年，超過500萬輛。

恒大汽車與騰訊 （00700） 、百度 （09888） 共同發布車載智能操作系統「H -Smart OS（恒馳智能網聯系統）」。恒大新能源汽車全球研究總院常務副總裁方馳指，雙方合作超過2年，共同研發智能座艙等，用戶可透過應用程式控制汽車，另有AI助理「小馳」，為用戶提供人機交互技術，未來將持續拓展智能網聯及車家互聯。

期內，恒大汽車毛利按年增加42.8%至26.95億元。毛利率從上年的33.49%下降到17.4%，主因是養生空間業務量增加，收入總額增加，利潤總額隨之增加。

按具體業務劃分，醫療美容手術及門診服務收入3096萬元，按年上升16.39%，受惠於業務量增加。新能源汽車分部收入為1.88億元，按年下降71.6%，主要因為電池銷售收入減少。卡耐工廠按照新電池產品改造升級，主要在清理原有電池庫存。

（第二版：增加管理層言論）

相關文章：恒大汽車與騰訊旗下設合資公司　開發車載智能操作系統　恒大汽車升一成

【異動股】恒大汽車曾升14%破頂 年初至今股價飆逾倍

編輯：陳華

港股 恒大汽車（00708）

上一篇文章

【新股IPO】聯易融9959半日孖展暫錄近100億　超購10.9倍

下一篇文章

【業績|玩具】泡泡瑪特多賺16%末期息0.1494人幣　歷史市盈率逾百倍、午後跌逾2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【業績│中移動】中移動全年多賺1%　全年派息微增至3.29港元、周息率逾6.3厘、股價跌2%（第二版）
【業績│中移動】中移動全年多賺1%　全年派息微增至3.29港元、周息率逾6.3厘、股價跌2%（第二版）
石Sir午市閒談 - 今日推介煤氣 | 領展、友邦、洛陽鉬業、FI二南方恒指、阿里最新部署（立即觀看）
今日推介煤氣 | 領展、友邦、洛陽鉬業、FI二南方恒指、阿里最新部署（立即觀看）
【恒指夜期】百度收市低港12%　騰訊音樂再跌12%　恒指夜期升104點（不斷更新）
【恒指夜期】百度收市低港12%　騰訊音樂再跌12%　恒指夜期升104點（不斷更新）
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626共27萬人認購　超額認購173倍一手中籤率10%（附分配結果）
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626共27萬人認購　超額認購173倍一手中籤率10%（附分配結果）
【Bitcoin】橋水達里奧：比特幣或被政府宣布為不合法
【Bitcoin】橋水達里奧：比特幣或被政府宣布為不合法
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626回穩　一手暫蝕1298元
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626回穩　一手暫蝕1298元