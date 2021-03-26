【業績│車股】恒大汽車去年虧損擴大至逾76億人幣　新能源汽車累計投入474億　早段升近3%（第二版）

▲ 恒大汽車業績。

恒大汽車 （00708） 去年虧損進一步擴大，蝕76.7億元（人民幣，下同），上年虧損49.5億元，主因是健康業務毛利減少，以及新能源汽車業務的市場推廣費用、利息開支及研發開支增加。收入按年增加175%至154.87億元，大部分為健康管理分部收入。截至目前，新能源汽車產業累積投入474億元。

恒大汽車今早（26日）升2.9%，最新報58.2元。

恒大汽車集團總裁、恒大新能源科技董事長劉永灼指，截至目前，新能源汽車產業累積投入474億元，當中有約249億元人民用於技術研發、設計及收購。

恒大汽車董事長肖恩表示，集團在多地布局生產基地，預計今年內建成投產，與全球汽車工程技術龍頭和頂級造型設計大師合作同步正研發14款車型，目前已研發9款車，目標2025年，實現年產銷逾100萬輛；至2035年，超過500萬輛。

恒大汽車與騰訊（00700）、百度（09888）共同發布車載智能操作系統「H -Smart OS（恒馳智能網聯系統）」。恒大新能源汽車全球研究總院常務副總裁方馳指，雙方合作超過2年，共同研發智能座艙等，用戶可透過應用程式控制汽車，另有AI助理「小馳」，為用戶提供人機交互技術，未來將持續拓展智能網聯及車家互聯。

期內，恒大汽車毛利按年增加42.8%至26.95億元。毛利率從上年的33.49%下降到17.4%，主因是養生空間業務量增加，收入總額增加，利潤總額隨之增加。

按具體業務劃分，醫療美容手術及門診服務收入3096萬元，按年上升16.39%，受惠於業務量增加。新能源汽車分部收入為1.88億元，按年下降71.6%，主要因為電池銷售收入減少。卡耐工廠按照新電池產品改造升級，主要在清理原有電池庫存。

（第二版：增加管理層言論）

相關文章：恒大汽車與騰訊旗下設合資公司 開發車載智能操作系統 恒大汽車升一成

【異動股】恒大汽車曾升14%破頂 年初至今股價飆逾倍

編輯：陳華