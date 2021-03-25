Bill Gates料最快2022年年底全球經濟恢復正常

隨著全球各地展開疫苗接種計劃，微軟創辦人Bill Gates接受波蘭傳媒訪問時表示，由於新冠疫苗成功研發，預料全球各地最快於2022年年底恢復正常。

他於訪問中提及新冠疫情時，直言「這是一個令人難以想像的悲劇。」而他認為惟一的好消息是世界各地已陸續接種疫苗，預計直至2022年年底前，各地或會重回以往的正常生活狀況。

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Bill Gates早前從「比爾與美琳達·蓋茨基金會」（Bill&Melinda Gates Foundation）撥出最少17.5億美元（約136.5億港元）以支持疫苗製造、診斷劑及研究其他潛在的醫療方案。

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責任編輯：潘曉豐