  • 22°C
香港時間 : 2021325日 (四) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Bill Gates料最快2022年年底全球經濟恢復正常

環球政經 17:21 2021/03/25

分享：

隨著全球各地展開疫苗接種計劃，微軟創辦人Bill Gates接受波蘭傳媒訪問時表示，由於新冠疫苗成功研發，預料全球各地最快於2022年年底恢復正常。

他於訪問中提及新冠疫情時，直言「這是一個令人難以想像的悲劇。」而他認為惟一的好消息是世界各地已陸續接種疫苗，預計直至2022年年底前，各地或會重回以往的正常生活狀況。

印度出現雙重突變新型冠狀病毒：【下一頁

【澳洲疫情】總理莫里森：目標2021年底前完成全國成人接種疫苗：【下一頁

Bill Gates早前從「比爾與美琳達·蓋茨基金會」（Bill&Melinda Gates Foundation）撥出最少17.5億美元（約136.5億港元）以支持疫苗製造、診斷劑及研究其他潛在的醫療方案。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

疫苗 比爾蓋茨 疫情

上一篇文章

香港電訊夥卓健醫療　推心理健康諮詢視像診症　診金900元起

下一篇文章

【iMoney cafe】恒指失兩萬八 留意5大抗跌股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【職場熱話】15k筍工vs 22k辛苦工　每月賺少7000的抉擇　網民：有22K都無命享
【職場熱話】15k筍工vs 22k辛苦工　每月賺少7000的抉擇　網民：有22K都無命享
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【筍工推介】呢份政府工月薪最高3萬 只要有2年特定工作經驗 中學畢業可申請 仲有一星期就截止
【筍工推介】呢份政府工月薪最高3萬 只要有2年特定工作經驗 中學畢業可申請 仲有一星期就截止
【職場熱話】讚公司活動多 生日會PARTY又有抽奬 仲有一項福利　網民：呢項福利已夠屈機
【職場熱話】讚公司活動多 生日會PARTY又有抽奬 仲有一項福利　網民：呢項福利已夠屈機
【職場熱話】40歲打工擔心被職場歧視 憂不及年青一族 網民：為生活仲打工有多尷尬？
【職場熱話】40歲打工擔心被職場歧視 憂不及年青一族 網民：為生活仲打工有多尷尬？