【業績】國壽去年少賺14%至503億元人民幣　減派息至每股0.64元人幣　料今年新業務價值保持穩健水平

▲ 中國人壽減派息12%至每股0.64元。

國壽 （02628） 公布業績，去年淨利潤按年跌13.8%至503億元人民幣（下同），同時減派息12%至每股0.64元。期內，國壽總保費收入創新高達6122.7億元，新業務價值583.7億元，按年跌約0.6%。

國壽今日績後跌近1%，半日報15.9元，成交5.09億。

投資收益方面，2020年實現總投資收益約1986億元，按年增加17.5%，投資收益創新高，總投資收益率5.3%，較前年增加0.06個百分點。

總保費收入當中，壽險業務總保費4805.9億元，按年升7.6%。整體新單保費按年升7%至1939.4億元，其中首年期交保費1154.2億元，而10年及以上首年期交保費共564億元。

國壽內含價值突破1萬億水平，按年升13.8%升至1.07萬億元。

截至去年底，國壽個險銷售人數137.8萬人，個險板塊月均有效銷售人力同比增長9.7%。

截至報告期末，國壽核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率分別260.10%及268.92%。

目標今年新業務價值仍穩步增長

中國人壽精算部負責人胡京偉在電話會議上表示，去年受新冠疫情影響，集團新業務價值仍然穩定，僅按年跌6%，他表示，今年目標將繼續保持穩健水平。

另外，被問到對健康險業務有何經營策略，副總裁詹忠則指，公司仍在積極推動新產品開發。不過他預料，新產品需時間讓客戶及銷售人員理解，現時行業仍沒有太多經驗，仍需時間消化。

中國人壽地方分公司遭員工舉報保費造假，詳情可見﹕【下一頁】

早前中國人壽分部員工在網上舉報公司涉保費造假，公司曾表示成立調查組遠赴當地調查。董事長蘇恆軒表示，事件仍在進行調查中，調查已接近尾聲，將會在調查結束之後盡快向外公佈結果。初步調查結果顯示，被舉報的問題在公司容忍範圍以內。他強調，公司一直高度重視舉報問題，將致力把風險放在可控範圍內。

（第二版新增﹕電話會議內容）

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編輯﹕趙穎妍、賴奕羚