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【大行報告】安踏李寧裕元齊升近一成　一文睇清大行對3間公司目標價

股樓投資 17:01 2021/03/25

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體育用品股今日普遍造好，安踏(02020)升8.4%，李寧(02331)升10.7%，裕元(00551)升9.3%。大行亦分別對3間公司發表報告分享睇法。其中，大和指安踏去年純利跌3.4%，符合該行預期。考慮近期股價回調，上調其投資評級，由「跑贏大市」升至「買入」，目標價則由136.8元微降至135元，此相當預測今年市率40倍，建議投資者趁低吸納；考慮長期市佔擴張潛力，維持屬行業首選。

美銀證券昨日就重申李寧「買入」評級，料行業逐步復甦及其市佔率有望提升等因素，但將其2021至2022年度盈利預測下調各2%，目標價由61元降至55.8元。

而裕元今日就獲多間大行唱好，包括瑞銀及大摩。大摩升裕元目標價由17元上調至19.5元，評級「與大市同步」。認為公司去年第四季製造業利潤見改善，相信未來情況會繼續，但料行業需時重回過去利潤水平，目前估值合理。行指，公司的與其他同業一樣，今年訂單見復甦，管理層致力於提升經營效率，公司對其利潤復甦看法正面。基於預期旗下寶勝(03813)銷售增長，同時質素有所提升，將可推動目標經營利潤率達7%，並可支持裕元整體盈利增長，惟需留意其第四季的改善情況是否可以持續。

大行對安踏、李寧及裕元評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

裕元集團（00551） 李寧（02331） 安踏體育（02020） 港股

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