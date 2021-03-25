【網銷商機】汽車服務平台AutoMate用戶大增靠甚麽？　將增加24小時拖車服務

▲ 汽車服務配對平台AutoMate在2019年推出，過去1年用戶數量錄得3倍增長。

汽車服務配對平台AutoMate在2019年推出，過去1年用戶數量錄得3倍增長，全港用戶數量超過2.6萬人。

AutoMate可算是趕上疫下網購盛行的「順風車」，但在競爭同時爆升的環境下，要做得好亦不容易。零售、餐飲、裝修至汽車業界，相繼出現網購平台。平台是一個集中相關企業的資訊和收費等詳情，招攬目標客群。

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吸客四招 提升有效溝通

據悉，AutoMate現時不收取任何上台費及月費，不設任何需要額外費用開啟的隱藏功能。目前與超過250間本地汽車服務供應商合作，提供逾300種以上不同類型的汽車服務。服務點總共超過80個，遍布港九新界。更重要的是，明白推動車主與車房聯繫和溝通的重要性，並推出四大功能，

1. 明碼實價直接付款 減少遇到「海鮮價」

車主可在應用程式內直接與車房溝通，進行報價、預約並完成支付程序。應用程式會清晰列出付款和服務紀錄，提升價錢透明度。車主亦可以同時取得3間不同車房的報價，從中選擇適合的服務。毋須親身到車房報價，亦可減少「海鮮價」的情況。

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2. 劃一定價服務

汽車維修方面，平台推出了劃一定價服務。即是不論任何車種，車主均可以劃一價錢選擇適合的車房，使用各類型的汽車服務。

3. 業界首個評分及評價系統

平台的用戶可參考評語，了解車房的服務質素。最新版本的應用程式加入了新功能，用戶在留下評價時可上載圖片，展示維修及護理的效果。

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4. 線上即時客戶服務

應用程式內的查詢設有專人即時負責跟進，由預約、報價以至付款程序，任何時間可協助用戶處理疑難。

未來計劃開拓更多服務，如與香港汽車會合作推出免費工作坊，教授基本汽車保養、道路安全資訊、汽車美容和維修等工作。預計於今年下半年，推出24小時拖車服務。

責任編輯：馬意文