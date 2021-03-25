  • 22°C
香港時間 : 2021325日 (四) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網銷商機】汽車服務平台AutoMate用戶大增靠甚麽？　將增加24小時拖車服務

商業 17:41 2021/03/25

分享：

汽車服務配對平台AutoMate在2019年推出，過去1年用戶數量錄得3倍增長。

汽車服務配對平台AutoMate在2019年推出，過去1年用戶數量錄得3倍增長，全港用戶數量超過2.6萬人。

AutoMate可算是趕上疫下網購盛行的「順風車」，但在競爭同時爆升的環境下，要做得好亦不容易。零售、餐飲、裝修至汽車業界，相繼出現網購平台。平台是一個集中相關企業的資訊和收費等詳情，招攬目標客群。

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

吸客四招　提升有效溝通
據悉，AutoMate現時不收取任何上台費及月費，不設任何需要額外費用開啟的隱藏功能。目前與超過250間本地汽車服務供應商合作，提供逾300種以上不同類型的汽車服務。服務點總共超過80個，遍布港九新界。更重要的是，明白推動車主與車房聯繫和溝通的重要性，並推出四大功能，

1. 明碼實價直接付款　減少遇到「海鮮價」
車主可在應用程式內直接與車房溝通，進行報價、預約並完成支付程序。應用程式會清晰列出付款和服務紀錄，提升價錢透明度。車主亦可以同時取得3間不同車房的報價，從中選擇適合的服務。毋須親身到車房報價，亦可減少「海鮮價」的情況。

【BUD專項基金】BUD專項基金擴大資助地域　預期首階段7月實行　涵蓋日本及韓國

2. 劃一定價服務
汽車維修方面，平台推出了劃一定價服務。即是不論任何車種，車主均可以劃一價錢選擇適合的車房，使用各類型的汽車服務。

3. 業界首個評分及評價系統
平台的用戶可參考評語，了解車房的服務質素。最新版本的應用程式加入了新功能，用戶在留下評價時可上載圖片，展示維修及護理的效果。

【旅遊寒冬】香港旅遊展（ITE）延期至7月底兼縮減規模　5個展廳變3個

4. 線上即時客戶服務
應用程式內的查詢設有專人即時負責跟進，由預約、報價以至付款程序，任何時間可協助用戶處理疑難。

未來計劃開拓更多服務，如與香港汽車會合作推出免費工作坊，教授基本汽車保養、道路安全資訊、汽車美容和維修等工作。預計於今年下半年，推出24小時拖車服務。

責任編輯：馬意文

相關文章

【Marks & Spencer】Marks & Spencer拓展英國以外網上業務　銷售服裝及家品
2021/03/09
【Marks & Spencer】Marks & Spencer拓展英國以外網上業務　銷售服裝及家品
【零售曙光】Mastercard：消費者轉戰網購　美國2月珠寶服裝網上銷售齊齊升
2021/03/10
【零售曙光】Mastercard：消費者轉戰網購　美國2月珠寶服裝網上銷售齊齊升
【展覽復辦】環球展覽業去年按年萎縮68%　貿發局料上半年B2B展仍需網上舉行
2021/03/16
【展覽復辦】環球展覽業去年按年萎縮68%　貿發局料上半年B2B展仍需網上舉行
【疫市營商】疫情下網上AGM倍增　帶動AGM解決方案商機
2021/03/16
【疫市營商】疫情下網上AGM倍增　帶動AGM解決方案商機
網購平台 汽車 餐飲 香港 工作坊

下一篇文章

【麥當勞優惠】全新煙燻麥炸雞登場　10元試食1件40元享套餐（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【展覽復辦】荷花BB展3月底舉行　嬰幼兒產品低至3折兼派入場獎賞（多圖）
【展覽復辦】荷花BB展3月底舉行　嬰幼兒產品低至3折兼派入場獎賞（多圖）
【物流大擠塞】長榮貨船擱淺塞蘇彝士運河　Flexport：貨主最關心貨物有否損毀　
【物流大擠塞】長榮貨船擱淺塞蘇彝士運河　Flexport：貨主最關心貨物有否損毀　
【物流大擠塞】長榮貨船擱淺塞蘇彝士運河　出口及物流業憂影響港船運
【物流大擠塞】長榮貨船擱淺塞蘇彝士運河　出口及物流業憂影響港船運
【物流大擠塞】長榮貨船蘇彝士運河擱淺　歐亞船運大受影響　逾百船滯留
【物流大擠塞】長榮貨船蘇彝士運河擱淺　歐亞船運大受影響　逾百船滯留
【投行悲歌】高盛新入職員工投訴工作條件不人道　CEO隨即發聲明解畫
【投行悲歌】高盛新入職員工投訴工作條件不人道　CEO隨即發聲明解畫
【海洋公園】海洋公園推出港人限定優惠　平日入場門票4折　只需198元
【海洋公園】海洋公園推出港人限定優惠　平日入場門票4折　只需198元