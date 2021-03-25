【櫻淘魔法棒@iM網欄】無線跳繩 手腳不協調的恩物 減重名醫話有兩個小秘技，就可以跳繩持續燃脂6小時

最近不約而同聽到一些朋友話係屋企玩無線跳繩，只要持之以恆原來真的可以減到肥。連歌壇天后容祖兒都愛上跳繩來練氣，閒閒地每跳三千下，她說

「跳5分鐘繩等於慢跑半個鐘係咪好抵先？」令到坊間一股熱潮。

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

跳繩好處多，

是一種「低耗時、高耗能」，在短時間內快速燃燒體內脂肪的有效減肥方式。有人說一天跳繩50下，半年就可以增加4%骨密度；又有人話跳繩10分鐘就能消耗熱量等於慢跑1小時，而台灣有位減重名醫就講到跳繩能夠更快增加肌肉量，減少體脂肪，輕鬆變身瘦體質。

首先當然要做好熱身，開始前為了防止肌肉及關節受傷，要做好簡單熱身並穿上有吸震緩衝性的運動鞋，避免在太硬的地面上進行，減輕關節負擔。注意跳繩前後都要做足拉筋，

雙腳站立，雙手握住無線跳繩手把，利用手腕力量，將繩子由後往前轉，跳起不用太高，約5cm 即可，落地時保持膝蓋微彎，避免膝蓋受傷。

跳繩人人都會，有兩個小秘技不可不知，利用「高低強度間歇訓練」，即連續跳繩3～5分鐘，就做簡單伸展30秒，再跳3～5分鐘，再休息伸展30秒，循環幾次，持續燃燒熱量長達6小時以上。

第二個秘技就是在下午三點至六點跳繩，這時段不容易囤積碳水化合物，燃燒脂肪效果更加倍。

在朋友推薦下，我們就淘了這款無繩跳繩，專門用來健身減肥燃脂，Bestray/百斯銳，採用霍爾傳感計數器，有繩/無繩設計，一條跳繩有兩種玩法，加重無繩球和鋼絲有繩球(可調節長度)，黑白兩色。

基本功能包括: 防滑硅膠手柄，符合RoHS 標准的材質器材，握感適中，長時間使用也不會感到手臂疲倦。高清顯示屏報計數，卡路里，公里及英里。它採用升級軸承，運動更絲滑。

吸引我去買這條我淘這條跳繩的原因，因為我手腳不協調，經常有繞繩的煩惱，這條繩就沒有這個煩惱，如果想用長繩初學者可以隨時按照高度調節長度。加重鋼絲內芯不打結。

加上有藍牙智能計數功能，記時記速，卡路里，語音提示，實時榜單

等等，因為區域限制，非中國大陸地區下載paiactive apps才能使用。朋友千挑萬選才選中這款，原因是跳繩apps 比較少廣告。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另外，我再淘了一張跳繩專用墊，厚8cm，比一般瑜伽墊厚及細，雙面防滑，高密度閉孔設計，增強緩沖減震功能，回彈力強，最重要是隔音力比較強。

無繩跳繩價錢: 人民幣67~139

跳繩墊子價錢: 人民幣52起

這幾天淘寶做優惠，又可以跨店/滿200-30

更多櫻淘魔法棒@淘寶小天后的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！