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【香港出口】港2月出口貨值增長30.4%　升幅勝市場預期

商業 16:33 2021/03/25

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2月份本港整體出口和進口貨值今日公布。（資料圖片）

政府統計處今日（25日）發表對外商品貿易統計數字顯示，2月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升30.4%和17.6%。整體出口勝於市場預期的上升28.4%。

繼1月份錄得44.0%的按年升幅後，2月份商品整體出口貨值為3,111億元，按年上升30.4%。輸往亞洲的整體出口貨值上升28.6%。大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是韓國、印度、日本、菲律賓和中國內地上升，並分別按年增51.9%、41.2%、34.2%、33.8%和31.9%）。亞洲地區整體出口貨值錄得跌幅，則為輸往新加坡和泰國，分別下跌7.1%和6.1%。

至於亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地，整體出口貨值尤以美國上升34.6%。

哪些貨品類別整體出口增幅最高？
大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」，增392億元，按年升39.3%；「通訊、錄音及音響設備和儀器」，增146億元，按年升37.6%；「辦公室機器和自動資料處理儀器」增66億元，按年升27.1%；以及「非鐵金屬」增53億元，按年升249.4%。然而，「動力產生機械及儀器」的整體出口貨值則錄得跌幅，減19億元，按年下跌22.1%。

另外，2月商品進口方面。繼1月份錄得37.7%的按年升幅後，2月份商品進口貨值為3,258億元，按年上升17.6%。2月份錄得有形貿易逆差147億元，相等於商品進口貨值的4.5%。

【物流大擠塞】長榮貨船擱淺塞蘇彝士運河　出口及物流業憂影響港船運

【物流大擠塞】貨船擱淺塞蘇彝士運河　或拖延紙漿出貨　影響衛生紙供應

責任編輯：馬意文

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