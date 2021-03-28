【裏裏外外@iM網欄】如何利用人體抽濕機，排毒祛濕 每天只需10分鐘

近期天氣潮潮濕濕，屋企如果沒有抽濕機，日積月累牆壁也會發霉。

同樣道理，如果人體每日身處在潮濕環境中，加上平日生活及飲食習慣等影響，缺乏適當運動或舒展，久而久之，也會累積好多濕氣在體內，繼而影響健康。我們常常聽到濕疹丶濕熱丶風濕等，全部都是體內藏了很多濕氣，當我們因飲食不均丶天氣轉變或受到工作生活壓力，這些體內毒素便會顯現出來。

今次教大家如何運用自癒能力，將自己體內的濕氣或無形毒素慢慢排出，自製天然抽濕機！

一般屋企都會有窗戶，讓空氣流通，人也住得較為舒服。而正常的人體構造也一些窗戶或排污口，令身體可以自然排毒。

Tips 1



拍打腋下。首先屈曲左手手肘，並放在頭後，用右手拍打左腋下50-100 次，然後轉手拍打右腋下。初時拍打腋下會感覺痛丶酸丶腫，因為心經堵塞，氣血不通，如每日拍打，會慢慢改善，令氣血暢通。

拍打的力度也可因人而異，最初可輕拍，習慣後可以大力拍打，視乎自己能承受的力度。

女士們多拍打腋下，有助預防及改善乳腺問題。



Tips 2



拍打手肘窩。首先伸直左手，將右手拍打左手手肘窩50-100 次，然後轉手拍打右手手肘窩。

手肘窩內藏心經丶心胞經及肺經。如經常口嚨痛、咳嗽丶心煩丶口腔發炎（口瘡）丶失眠多夢，可以拍打手肘窩，有保養心肺健康的功效。

Tips 3



拍打腰窩。左右手輪流拍打下腰（近兩腎位置）各50-100 次，力度由輕到重，再由重到輕。經常拍手，也可以預防腰酸骨痛。

Tips 4



拍打膝蓋後面的腿窩（委中穴）。這裏是膀胱經的排污口，而膀胱經是人體最大的排毒祛濕通道。如果委中穴堵塞，便會導致膝蓋關節痛丶發炎等問題。大家可以先坐在椅子上，伸直左腳，用左手拍手膝蓋後面的委中穴50-100 次，然後轉右腳。

拍打以上4個排污口後，整個人都會輕鬆好多，感覺好舒服。當然，在拍打過程中，皮膚表面可能會出現瘀血，因為身體血氣不痛，但稍後便會慢慢自然消失。

一邊拍打，一邊聽歌，痛楚也自然消失。送給你Deva Prema 的Om Ram Ramaya。

作者_盈望（葉麗麗）簡介： 從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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