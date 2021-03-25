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【樓市現象】上車客怕被人截糊 睇樓2日火速拍板購荃灣低水屋苑 1房戶408萬元成交

股樓投資 16:12 2021/03/25

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樓市交投繼續暢旺，貼市價交吉放盤買少見少，買家紛紛快決定，尤其是上車盤的去貨速度更快，最近一名上車客遇上荃灣中心一房單位放盤後，怕被他人截糊，所以睇樓兩日便火速拍板承接。

【樓市現象】沙田樓齡30年屋苑 2房單位1000萬易手 創同類單位歷史新高，詳見【下一頁

中原地產荃市務經理麥耀倫表示，荃灣中心本月交投暢旺，至今錄約21宗成交，較上月全月12宗升約80%。麥耀倫表示，分行新近促成荃灣中心4座（蘇州樓）低層A室成交，實用面積324平方呎，原則一房間隔，可間兩房，外望開揚球場景，叫價415萬元，議價後以408萬元成交，平均實用呎價12,593元。

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【樓市熱話】夫婦八萬收入 手頭現金一百萬 求上車盤推薦 網民：儲多幾年錢，詳見【下一頁

麥耀倫指，買家為外區上車客，覓盤已一段時間，見荃灣中心樓價相宜，加上屬大型屋苑，設施配套完善，見上址條件合意，怕被他人購入，所以睇樓兩日便火速拍板承接。

麥耀倫續稱，原業主於2007年以72萬元購入單位，持貨14年沽貨，賬面大幅獲利336萬元，單位升值約4.7倍。

【低水筍盤】九龍上車盤8分鐘到港鐵站 首置客398萬元買到2房戶 首期唔使40萬  ，詳見【下一頁

 

位於荃灣荃景圍中段的荃灣中心，依山而建，發展商為新地（00016）。屋苑於1980年入伙，樓齡已達41年。荃灣中心分為三期發展，提供4,516個單位，各座以內地不同城市合名，如以上的成交為第4座的蘇州樓，第1座則叫「廣州樓」。屋苑基座設有基本民生商鋪，而由屋苑前往港鐵荃灣站，需步行約15分鐘，居民也可以選擇乘坐專綫小巴前往荃灣港鐵站。交通而言不算太便利，但勝在呎價較低水，也是「新地樓」，故屋苑仍受上車人士追捧。

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記者：陳詠妍


 

放盤 發展商 上車盤 樓價 低水 荃灣 新地 荃灣中心

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