【債務違約】華夏幸福爆雷數百億　第二大股東中國平安：後續將不再出錢

▲ 華夏幸福第二大股東中國平安（02318）總經理兼聯席CEO謝永林指，在協助河北省、國家金融委處置華夏幸福債務危機時將不再出錢。

飽受財困內地房地產商華夏幸福（滬：600340）債務違約逾數百億元（人民幣，下同）。華夏幸福第二大股東中國平安 （02318） 總經理兼聯席CEO謝永林指，相對於平安集團數万億的投資規模，540億元的風險敞口是正常，由於平安風險敞口較大，在協助河北省、國家金融委處置華夏幸福債務危機時將不再出錢，但將不遺餘力提供專業經驗與人力支持。

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謝永林指，華夏幸福整個風險敞口為股權投資180億，表內投資360億，合計540億，這只是敞口並非最終的損失。

華夏幸福早前已就債務問題成立債委會，平安為債委會的聯席主席。謝永林稱，平安已加入了債委會和協調發展委員會，內部無論是組織還是人員，都高度關注事件，平安亦會進行積極的內部檢討。

平安：回頭看華夏幸福配置標準額度高了

平安集團聯席CEO姚波指，華夏債務危機事件後，平安內部已經進行了多輪的深入反思，包括盡職調查能否做的更好，此前大的項目可能依靠外部較多，內部能否更多更好的參與。此外，投入後要進行更嚴謹的管理，包括對企業業績的跟踪，及時發現問題。

他續指，在華夏幸福這項目的配置，目前集團的風險銷售管理中符合標準，但回頭檢測集團認為這一標準的額度高了。未來對這些企業派駐董事責任和要求都會進一步增強。

華夏幸福累計未還款達324億

華夏幸福周三（24日）發公告指，因公司流動性緊張，近期公司及下屬子公司新增未能償還的債務本息金額129.8億元，累計未能償還本息合共323.8億元。

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編輯：袁諾曦