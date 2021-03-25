【網民熱話】為打邊爐淘寶5千元餐桌 花1.2萬運費運往美國 收貨發現裂開一半　事主嘆好期待變好失望

不少人都喜歡打邊爐，近日就有網民在Facebook群組發文，指自己身在美國，但是為了打邊爐，在數個月前買入了8張凳和一張大理石帶轉盤餐桌，共值4,700元人民幣（約5,587港元）。用了7,000元人民幣（約8,321港元）加上475美元（約3,690港元）的本地運費總共需要支持12,011元運費。但到最後收貨，8張凳中有一張插爛了一邊表面，而餐桌亦裂開了一半，令事主嘆：「好期待變好失望。」

【發霉麵包】淘寶芝士抹茶奶酪包賣相勁驚人 睇起嚟好似發霉 網民：見到都唔想食 【下一頁】

事主經歷：

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【網民熱話】網民買淘寶中伏 淘床墊仲薄過張被 【下一頁】

帖文一出引來網民迴響，不少網民都對事主身在美國但都要淘寶這個行為感到不解，「在美國好心你就不要淘寶吧」、「樓主絕對是錢多，加加埋埋張枱要多少錢，差不多兩萬多港元，這個價錢用不用淘？直接在那邊買都可以」、「我沒有看錯嗎？這麼貴運費你也淘，而且這麼遠路程，極大機會是會爛！賣家有權不負責，這樣都博？？7000運費在香港可以淘到一間屋的所有東西了」、「其實美國買傢俬家品都已經不貴，為甚麼去淘寶買」、「這樣的價錢，為何要淘寶，成頭黑人問號 」、「又大又重，還要運去美國…不爛才奇怪」「香港都不敢淘這麼大又重的物品，你還穿洋過海，佩服佩服。」

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責任編輯：黃苑筠