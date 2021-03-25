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【SPAC熱潮】大孖沙都鐘情SPAC？新世界鄭志剛SPAC已遞交美國上市申請 集資3億美元

股樓投資 16:02 2021/03/25

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新經濟股是近年投資市場的熱點，隨着美國不斷印銀紙，在熱錢帶動下令主力併購新經濟企業的 SPAC（Special Purpose Acquisition Company，特殊目的收購公司）也掀起一遍熱潮。然而，SPAC 在美國已有逾20年歷史，為甚麼近年才吸引香港投資者注視？歸根究底，一場疫情打亂了金融環境，傳統IPO上市受阻，企業自然要謀出路，加上多位大孖沙活躍於SPAC市場，令投資者趨之若鶩。

【SPAC爆紅之謎】升值潛力巨大 本地大孖沙爭相投資SPAC（有片睇），見【下一頁】

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稍早前就有指新世界發展（00017）副主席兼行政總裁鄭志剛計劃在美國通過 SPAC 籌集資金，正就SPAC的IPO與顧問機構磋商。
今日再有消息指，鄭志剛旗下的SPAC公司Artisan Acquisition已正式在美國證券交易委員會遞交上市申請，集資約3億美元（約23.4億港元）；瑞信及瑞銀為承銷團。

【SPAC爆紅之謎】SPAC近年在香港迅速冒起同疫情有關？ 匯澤王幹文：新興企業等不到傳統IPO（有片睇），見【下一頁】

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根據Artisan Acquisition招股書介紹，其可能追求任何行業的業務合併，目前有意在全球尋找目標市場，或高增長的醫療保健、消費和技術領域行業，又認為在大中華區取得成功的定位。

事實上，SPAC早已在富豪圈中盛行，李嘉誠旗下維港投資有份投資的房地產科技初創公司 Doma 在月初公布，已於 3 月 2 日與 SPAC 公司Capitol Investment 達成最終合併協議，Doma 的估值為 30 億美元，將於今年底上市。此外，電訊盈科（00008）主席李澤楷繼去年已伙拍 PayPal 聯合創辦人、科技大亨Peter Thiel（彼得泰爾）先後成立兩家美國上市SPAC公司，累計籌集了約9億美元，有指現正考慮在美國設立第三家SPAC，或藉此為旗下富衛保險上市鋪路。

【SPAC爆紅之謎】匯澤王幹文：香港有歷史包袱 推SPAC不容易（有片睇），見【下一頁】

至於中國代表則有中國前體操 王 子、李寧（02331）創辦人李寧，據悉他聯同私募基金萊恩資本(LionRock Capital) 和前高盛高層共同創建 SPAC，正尋求上市，集資約2.5 億美元（約 19.5 億港元）；阿里巴巴聯合創辦人謝世煌創立的SPAC Angel Pond 亦已遞交上市申請，擬集資3億美元。

【SPAC爆紅之謎】疫情造就SPAC熱潮　初創企業如何借殼上市？（有片睇），見【下一頁】

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記者：張以正

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