嘉里物流：運費仍高企　未來數月物流市場絕對無可能回到疫情前

▲ 嘉里物流執行董事張炳銓指，全球集裝箱短缺情況下，今年運費大部分時間料維持高企。

疫情對全球物流市場的衝擊仍未消褪，嘉里物流 （00636） 總裁馬榮楷表示，疫情對環球物流設施有很大影響，海運價格去年曾升3至5倍，空運亦曾升9至10倍，加上港口服務受損，集裝箱亦短缺，相信物流市場「未來數月絕對無可能」回到疫情前。

「若要物流市場全面恢復正常，首先客運要重開，生產回復正軌，然後物流業需要1至2年去理順，屆時才能回到疫情前水平。」

今年新簽合同較去年升1倍以上

執行董事張炳銓指，全球集裝箱短缺情況下，今年運費大部分時間料維持高企，4月份運費仍相當高，今年新簽合同較去年升1倍以上。

為何一艘長榮巨輪能引發蘇伊士運河事件？【下一頁】

對於蘇伊士運河事件，張炳銓認為，有關河道主要影響亞洲運往歐洲的海運，相信短期可解決，對集團的影響有限。

順豐物流擬與嘉里物流合併，張炳銓指，順豐與嘉里物流兩家公司未來會在內地並存，因兩者重疊範圍較少，內地市場又大，可以容納兩家專注範圍不同的公司。「順豐是內地非常完善的快遞公司，嘉里物流則主要負責合約物流及國際貨運，兩者在內地市場競爭非常有限。」

嘉里物流去年核心純利增長33%，詳見【下一頁】

嘉里物流去年毛利率下跌，首席財務主管鄭志偉稱，國際貨運業務分部溢利佔比上升，是導致整體毛利率下跌的主要原因，因國際貨運業務毛利率只有2.5%，低於貨倉等業務。

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編輯：陳韻妍