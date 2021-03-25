【MPF】首季MPF平均回報2% 打工仔人均賺逾4900元

▲ 今年全球股債飽受灰犀牛事件衝擊，幸而首季MPF暫險升近2%。

受美國長債息抽升等衝擊，反轉全球股滙債市場，打工仔投資在強積金（MPF）的血汗錢，尚幸暫仍有驚無險，因據MPF專家積金評級的統計，今年MPF整體平均回報仍錄得1.95%的升幅。如以截至去年底供款人的人均累積帳戶逾25萬元計，由此推斷，人均身家驟添約4981元。不過，積金評級公司主席叢川普（Francis Chung）提醒，上述數據是截至本周一（3月22日）為止，但這幾天美股及中港股票又再倒跌。事實上，放眼較短線，單以3月份來看，MPF平均回報僅險升0.28%。

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現距月底尚餘數天，但環球市況的利淡消息突湧現，如今天（25日）北韓在拜登新政下疑首次再試射導彈，地緣政治危機再升溫；土耳其及巴西等加息，土耳其更陷股滙雙殺；阿根廷又再賴債，會否掀新興市場金融風暴，頓惹關注；加上油價昨急升6%，為通脹重臨火上加油，令10年期美債息高企難下。

MPF已多月出現正回報【下一頁】

此外，MPF的17類資產中，首季的大贏家全昰股票產品，當中冠軍基金是亞洲股票，升逾5%，最多上班族捧場的中港股票，亦上升4.58%，打入三甲列。相反，防守族淪為大輸家，跌幅最大是債券基金，下挫2.63%。排尾2是俗稱懶人基金的預設投資策略（DIS），旗下重債輕股的65歲後基金亦見紅，負回報1.64%，保證產品也蝕0.5%。

惟花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧今早回應本報查詢指，暫仍維持未來12個月恒指重上32000點。而叢川普多番忠告打工仔，採多元投資對應動盪市。畢竟3月份中港股票下跌1.5%，為表現最差的MPF，而債券產品亦失避難所功能，3月仍負數0.67%，凸顯供款人無險可守，投資乏淨土。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪