  • 24°C
香港時間 : 2021325日 (四) 16:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】首季MPF平均回報2% 打工仔人均賺逾4900元

Hot Talk 15:56 2021/03/25

分享：

今年全球股債飽受灰犀牛事件衝擊，幸而首季MPF暫險升近2%。

受美國長債息抽升等衝擊，反轉全球股滙債市場，打工仔投資在強積金（MPF）的血汗錢，尚幸暫仍有驚無險，因據MPF專家積金評級的統計，今年MPF整體平均回報仍錄得1.95%的升幅。如以截至去年底供款人的人均累積帳戶逾25萬元計，由此推斷，人均身家驟添約4981元。不過，積金評級公司主席叢川普（Francis Chung）提醒，上述數據是截至本周一（3月22日）為止，但這幾天美股及中港股票又再倒跌。事實上，放眼較短線，單以3月份來看，MPF平均回報僅險升0.28%。

今年邊類強積金表現最好？可按下圖了解

    點擊圖片放大
    +5
    +4

現距月底尚餘數天，但環球市況的利淡消息突湧現，如今天（25日）北韓在拜登新政下疑首次再試射導彈，地緣政治危機再升溫；土耳其及巴西等加息，土耳其更陷股滙雙殺；阿根廷又再賴債，會否掀新興市場金融風暴，頓惹關注；加上油價昨急升6%，為通脹重臨火上加油，令10年期美債息高企難下。

MPF已多月出現正回報【下一頁

此外，MPF的17類資產中，首季的大贏家全昰股票產品，當中冠軍基金是亞洲股票，升逾5%，最多上班族捧場的中港股票，亦上升4.58%，打入三甲列。相反，防守族淪為大輸家，跌幅最大是債券基金，下挫2.63%。排尾2是俗稱懶人基金的預設投資策略（DIS），旗下重債輕股的65歲後基金亦見紅，負回報1.64%，保證產品也蝕0.5%。

惟花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧今早回應本報查詢指，暫仍維持未來12個月恒指重上32000點。而叢川普多番忠告打工仔，採多元投資對應動盪市。畢竟3月份中港股票下跌1.5%，為表現最差的MPF，而債券產品亦失避難所功能，3月仍負數0.67%，凸顯供款人無險可守，投資乏淨土。

相關文章：【MPF】打工仔無懼市況波動 MPF股票基金吸資46億

【MPF】積金局：不能以BNO及相關簽證申請提早取回強積金　友邦、宏利：會依例處理申請（第二版）

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : MPF

最新專欄文章 更多

【MPF】強積金可扣稅自願供款反應佳 友邦推三重優惠搶客
2021/01/03
【MPF】強積金可扣稅自願供款反應佳 友邦推三重優惠搶客
【MPF】強積金今年回報勁升11% 打工仔人均身家增近2.5萬元
2020/12/23
【MPF】強積金今年回報勁升11% 打工仔人均身家增近2.5萬元
【MPF】強積金走資宗數按季急跌逾兩成　金額按季驟減逾3億元
2020/12/10
【MPF】強積金走資宗數按季急跌逾兩成　金額按季驟減逾3億元
【MPF】上月環球股票狂彈11% 專家指MPF面世20年最勁
2020/12/03
【MPF】上月環球股票狂彈11% 專家指MPF面世20年最勁
【MPF】業界暫無意推純A股MPF基金 恐遇攔老虎
2020/11/27
【MPF】業界暫無意推純A股MPF基金 恐遇攔老虎
債券 美股 港股 強積金 退休組合
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【騰訊業績】騰訊績後跌逾3%險守600關　上季經調整盈利增30%符預期 金融科技「積極配合監管」
【騰訊業績】騰訊績後跌逾3%險守600關　上季經調整盈利增30%符預期 金融科技「積極配合監管」
【小米業績】小米上季經調整純利升37%、績後跌4%　周受資跳槽字節跳動、小米：家庭原因（第二版）
【小米業績】小米上季經調整純利升37%、績後跌4%　周受資跳槽字節跳動、小米：家庭原因（第二版）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港4%　騰訊音樂急跌27%　愛奇藝跌20%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港4%　騰訊音樂急跌27%　愛奇藝跌20%（不斷更新）
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626遭美收緊中概股監管打擊　一手暫蝕1291.5元
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626遭美收緊中概股監管打擊　一手暫蝕1291.5元
【美股期貨】納指期貨升近0.5%　騰訊音樂盤前反彈4%（不斷更新）
【美股期貨】納指期貨升近0.5%　騰訊音樂盤前反彈4%（不斷更新）
【甘比訪問】陳凱韻坐正華置CEO首受訪　「不太可能偏離劉鑾雄路線」
【甘比訪問】陳凱韻坐正華置CEO首受訪　「不太可能偏離劉鑾雄路線」