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【運動電競】AME運動電競館設3千名額　登記免費玩3個項目（多圖）

商業 16:10 2021/03/25

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近年本港興起電競運動熱潮，為進一步推動全民電競，《AME運動電競館》將開設3千名額予市民免費參與。

【復活節】「利奧坊」復活節週末市集　25檔本地傳統手藝及手作文青品牌（多圖）

現只需於網上成功預約並於3月29日至4月29日期間(逢星期一至五)親臨《AME運動電競館》，即可於中午12時至下午2時內，免費大玩全港首部智能戰繩機「E-Battle Rope」及自選2項運動電競項目，包括拳擊運動「E-Boxing」、划艇挑戰的「E-Rowing」、模擬單車公路賽的「E-Cycling」及策騎體驗裝置「E-Racing」， 3,000名額先報先得。

設雙人賽馬全港挑戰盃　團隊合作贏獎金

《AME運動電競館》更特別為一族「馬迷」舉辦「AME x H Zentre 雙人賽馬全港挑戰盃」，只需港幣200元(2人價錢)即可以2人組別形式參賽，另只需港幣600元(2人價錢)即可於3月29日至4月29日期間，無限次練習策騎及出賽。雙人合共以最短時間完成可贏取總值$10,000的獎金、運動禮品包括Polar運動手錶2對、TANITA智能體組成磅2個及H Zentre指定商戶消費券。

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【旅遊寒冬】旅遊事務署推「城市景昔」　藉AR技術提升景點吸引力

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責任編輯：蘇穎琪

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