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【港股追蹤】中移動去年盈利微升1% 每股派末期息1.76元 傳研究回歸A股上市

股樓投資 18:22 2021/03/25

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中移動（00941）公布，去年盈利達1078億元（人民幣，下同），按年增1.1%。營收為7681億元，按年增3%，當中通訊服務收入按年增3%至6957億元。中移動去年EBITDA跌3.7%，至2851億元，略遜於中國電信（00728） 、聯通（00762）。末期息派1.76港元，全年共派息3.29港元，按年增1.23%。中移動績後跌2.1%，收報51港元，成交47.8億港元。

【第2季部署】星展予恒指12個月目標33400點 上半年看好周期性傳統股 薦10隻港股為吸納首選  詳情請看[下一頁]

截至去年底，集團移動用戶達9.42億戶，當中有1.65億戶為5G用戶，淨增1.62億戶。去年內，5G相關的投資達1,025億元，佔全年資本開支逾一半，全年增設約34萬個5G基站、累計開通39萬個5G基站。今年資本開支上，中移動預計投入1836億元，當中1100億元用在5G發展，預期今年新建約12萬個2.6GHz基站，並擬與中國廣電聯合採購700MHz基站40萬站以上，於2021年至22年建成投產。

【港股追蹤】花旗重申小米「買入」評級　除了造車　小米今年仲有4大看點  詳情請看[下一頁]

集團今年目標是令5G用戶增至2億戶，並使移動ARPU企穩回升。中移動去年移動ARPU為47.4元，跌幅按年收窄4個百分點。早前有傳中移動考慮在美國除牌預託證券後到A股上市集資，惟業績公告上未有提及。

大行目標價一覽：

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撰文 : 趙家盈

服務 營收 EBITDA 港股 A股 5G ADR 中國電信（00728） 人民幣 除牌

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