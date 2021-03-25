【AR本地遊】旅遊事務署推出「城市景昔」應用程式 展現香港獨特歷史文化

雖然現時無法出國旅遊，但假日發掘香港文化，展開「本地遊」也不失為一個好行程。旅遊事務署今日（25日）推出「城市景昔」旅遊項目，利用擴增實境（AR）和多媒體技術，將香港歷史全景圖像和現場真實全景完美結合，加上栩栩如生的動畫和精心製作的音效，讓市民和旅客透過智能手機，同時置身過去和現在，享受豐富的視覺和聽覺體驗。

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市民和旅客只需使用智能手機下載「城市景昔」手機應用程式，掃描安裝在指定地點的「AR時鐘」，由歷史照片或香港青年藝術家畫作整合而成的360度歷史全景圖像便會躍現眼前。應用程式並設有自拍功能，市民和旅客可透過社交媒體平台與朋友分享「城市景昔」的體驗。他們亦可瀏覽應用程式載列的主要地標照片和相關資訊，加深對香港歷史的了解。

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商務及經濟發展局局長邱騰華表示：「『城市景昔』是我們推動文化、創意和智慧旅遊的一個重要項目，市民和旅客只需透過手機應用程式和特別設計的指示標誌，便可享受獨特的360度AR體驗。縱使疫情對旅客的出行造成不便，我們仍會繼續提升香港景點的吸引力，展現香港的獨特文化和歷史，為旅客重臨香港作好準備。」



「城市景昔」旅遊項目會率先在中環７個指定地點及尖沙咀６個指定地點推出，包括：

中環

愛丁堡廣場

遮打道（近文華東方酒店）

德輔道中（近遮打花園）

皇后像廣場

畢打街（近環球大廈）

荷李活道（近PMQ元創方）

砵典乍街（近大館）

尖沙咀

九龍公園徑（近香港基督教青年會）

彌敦道（近香港喜來登酒店）

梳士巴利花園

梳士巴利道（近香港文化中心）

前九廣鐵路鐘樓

尖沙咀海濱長廊

「AR時鐘」設置於這些地點重新設計的旅客指示標誌上，每組新指示標誌配有不同的顏色組合，在設計中亦加入了香港建築的元素，別具特色。「城市景昔」手機應用程式可於Apple App Store和Google Play免費下載，市民和旅客亦可透過「城市景昔」網站（cityintime.hk）作遙距體驗。

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責任編輯：陳楚琨

