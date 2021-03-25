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【北水基金】首季351隻北水基金新成立 共吸金逾萬億元

Hot Talk 15:25 2021/03/25

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A股急挫，但內地北水新基金今年仍募集逾一萬億元。

內地北水基金又有最新統計，內媒指今年新成立約351隻公募基金，吸資額已突破逾1萬億元（人民幣，下同），截至上周四（3月18日）的數據，首季的募集金額合共為10063.5億元。若再予以細分，拆開按月來看，3月份首18天吸金2194.85億元，暫較2月整個月份吸資2966.8億元為少，以比例計，亦較正值中港大時代時的1月份勁吸4901.4億元為少。

要是以基金的資產來分類，涵蓋股債的混合產品最熱賣，今年吸金7470.96億元，股票產品則為1458.36億元，這兩大類備受捧的307隻基金，合共為權益類產品帶來8929.32億元貢獻，佔比高達88%。

多隻北水新基金正等待撈底機會【下一頁

而內媒又引述分析指，就北水新基金究竟普遍是抄底入市、抑或摸頂接貨，看法呈大分歧。悲觀派有謂，當中或有近萬億元是高位接盤，尤其是2月初快速建倉，如今不少勁蝕逾兩成。可是，另有專家預計，不少投資老手眼見春節後股市勁玩過山車，故審慎建倉，毋須過慮坐艇難翻身。

不過，市場對贖回潮的疑慮始終未解。此外，現市况約有40多隻新基金力爭首發，其中約廿隻是持有期較短，由半年至兩年，冀減低波動市下的影響。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

北水流入 港股通 港股 基金

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