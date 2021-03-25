【有相睇】窩心爸爸送驚喜　買個靚單位贈愛女　代理：單位有50萬元新裝修

香港樓價持續高企，年輕人想靠自己儲首期上車甚艱難，難怪靠父幹上車漸漸成常態。利嘉閣鮑允中說，九龍灣得寶花園F座低層6室，實用面積約282平方呎，一房間隔，望內園泳池景，原叫價488萬元放盤，其後減價10.5萬元，以477.5萬元易手，實用呎價約16,933元。鮑允中續說，買家為一名慈父，見單位備有靚裝修，即看即買送贈愛女，以助愛女上車。

單位相片

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據了解，原業主於2007年8月以約100萬元購入上述單位，持貨約13年，現帳面賺約377.5萬元，物業期內升值約3.8倍。資料顯示，得寶花園本月至今累錄約2宗二手成交，屋苑現時有約55個單位放售，叫價由450萬元起，至800萬元不等。

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得寶花園優勢及留意地方

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