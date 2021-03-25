  • 24°C
香港時間 : 2021325日 (四) 16:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】窩心爸爸送驚喜　買個靚單位贈愛女　代理：單位有50萬元新裝修

股樓投資 15:55 2021/03/25

分享：

香港樓價持續高企，年輕人想靠自己儲首期上車甚艱難，難怪靠父幹上車漸漸成常態。利嘉閣鮑允中說，九龍灣得寶花園F座低層6室，實用面積約282平方呎，一房間隔，望內園泳池景，原叫價488萬元放盤，其後減價10.5萬元，以477.5萬元易手，實用呎價約16,933元。鮑允中續說，買家為一名慈父，見單位備有靚裝修，即看即買送贈愛女，以助愛女上車。

單位相片

    點擊圖片放大
    +3
    +2

據了解，原業主於2007年8月以約100萬元購入上述單位，持貨約13年，現帳面賺約377.5萬元，物業期內升值約3.8倍。資料顯示，得寶花園本月至今累錄約2宗二手成交，屋苑現時有約55個單位放售，叫價由450萬元起，至800萬元不等。

【豪華裝修有相睇】元朗加州花園1520萬沽　「沙士貨」大賺逾千萬【下一頁

得寶花園優勢及留意地方

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

新盤「貨尾」多年未賣出　本來變成「倉底貨」　近期突然好搶手！
2021/03/24
新盤「貨尾」多年未賣出　本來變成「倉底貨」　近期突然好搶手！
【2021新盤】旺角ONE SOHO料第二季登場　一房單位居多　主攻上車客及投資者　發展商將如何定價？
2021/03/24
【2021新盤】旺角ONE SOHO料第二季登場　一房單位居多　主攻上車客及投資者　發展商將如何定價？
【樓市熱話】由劏房到私樓都住過 評分最高竟然係中新代公屋？　網民：平行時空？
2021/03/24
【樓市熱話】由劏房到私樓都住過 評分最高竟然係中新代公屋？　網民：平行時空？
【豪華裝修有相睇】元朗加州花園1520萬沽　「沙士貨」大賺逾千萬
2021/03/24
【豪華裝修有相睇】元朗加州花園1520萬沽　「沙士貨」大賺逾千萬
【有相睇】2017年買日出康城新盤　近期賣樓帳面僅賺5600　何解業主咁急沽貨？
今日
【有相睇】2017年買日出康城新盤　近期賣樓帳面僅賺5600　何解業主咁急沽貨？
私人屋苑 二手市場 九龍灣 利嘉閣 得寶花園

上一篇文章

【AR本地遊】旅遊事務署推出「城市景昔」應用程式 展現香港獨特歷史文化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【職場熱話】40歲打工擔心被職場歧視 憂不及年青一族 網民：為生活仲打工有多尷尬？
【職場熱話】40歲打工擔心被職場歧視 憂不及年青一族 網民：為生活仲打工有多尷尬？
【職場熱話】讚公司活動多 生日會PARTY又有抽奬 仲有一項福利　網民：呢項福利已夠屈機
【職場熱話】讚公司活動多 生日會PARTY又有抽奬 仲有一項福利　網民：呢項福利已夠屈機
【筍工推介】呢份政府工月薪最高3萬 只要有2年特定工作經驗 中學畢業可申請 仲有一星期就截止
【筍工推介】呢份政府工月薪最高3萬 只要有2年特定工作經驗 中學畢業可申請 仲有一星期就截止
【職場熱話】15k筍工vs 22k辛苦工　每月賺少7000的抉擇　網民：有22K都無命享
【職場熱話】15k筍工vs 22k辛苦工　每月賺少7000的抉擇　網民：有22K都無命享