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【消費優惠】荃錦中心加盟新地會員計劃　每月23日低至230積分換禮物包括iPad

商業 15:25 2021/03/25

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荃錦中心將每月23日定為「大感謝日」，推出合共230份禮品，部分低至230分即可換領。（荃錦中心提供圖片）

新地旗下商場荃錦中心宣布，商場正式加盟「The Point by SHKP」商場綜合會員計劃，成為第23個商場成員。為慶祝加盟，商場大玩「23」元素，包括復活節假期推出2人3「足」會員推薦獎賞，回贈率高達200%、將每月23日定為「大感謝日」派23倍積分等。

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荃錦中心於4月2至6日期間，推出2人3「足」會員推薦獎賞，會員推薦親友即場登記成為新會員，並出示以電子貨幣單一消費滿$1,200之即日發票及登記積分，2人均可各獲贈3份禮品，包括名貴精品、$20商戶禮券及額外1,000分。

商場將今年內每月的第23日定為「會員大感謝日」，於當天推出多個禮遇，包括當天首23名「The Point」會員消費滿指定金額即獲額外23倍積分；單日內推出合共230份禮品，部分低至230分即可換領，包括230,000分換Apple iPad 10.2吋（第8代）WiFi 32GB、23,000分換本灣水產 家用燒烤爐、2,300分尚品阿福紅燒鮑魚、230分Etude House蜂蜜深層修護潤唇膏等。

此外，即日起至4月30日期間，荃錦中心為會員推出獎賞，包括即場登記成為新會員，送500積分及迎新禮品、現有會員「首次登記積分賞」，即送$20美食現金券。

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責任編輯：朱悅瀅

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