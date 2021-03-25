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【第2季部署】星展予恒指12個月目標33400點 上半年看好周期性傳統股 薦10隻港股為吸納首選

股樓投資 16:33 2021/03/25

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星展銀行（香港）香港及中國內地股票策略師林子津在網上會議表示，預期未來12個月恒指目標為33400點，他表示，近期恒指的跌幅主要受外圍因素影響，相信債息及通脹憂慮將會是未來數個月的市場關注點，而美國證券交易委員會正採取初步措施執行《外國公司問責法》，料或會加快中概股回流，個別股份將可受惠。該行相信今年上半年，周期性傳統經濟股會較受追捧。該行同時選出10隻港股，為目前調整下的吸納首選，同時覆蓋傳統和新經濟股。

星展推介10大首選港股一覽：

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星展首選舊經濟股如金融業股票，林子津指出，現時債息向上，淨息差會有擴張，加上經濟復甦後借貸需求亦會增加，而保險很大部分投資收入亦是債券收益，故認為該些行業的回復會較理想，投資亦相對穩健，如較進取可考慮旅遊及航空相關股票，因該些股價仍未反映完全復甦，相對的風險報酬會較高。

【第2季部署】恒指四連跌 兩萬八失守 7大股票ETF抗跌佳選  詳情請看【下一頁

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林子津指，該行亦看好一些有結構性增長的行業如中國教育，另網絡及電子商務等範疇，他認為相關股票已有相當大程度的調整，預期風險報酬將會變得更高，建議投資者可選擇規模及盈利等較大的公司。另外，他建議投資者留意新能源股份，因為該些公司可貼合國家未來發展。

新經濟股方面，他認為現時股價由１月歷史高位回落的幅度十分厲害，而早前受北水帶動，增長型股票的價值要到後期才能反映。他指出，當市場消化了10年債息等波動因素後，現時是一個買入時機。對於內地監管問題，他認為內地方向明確，預期將來的監管會愈來愈強，但相信公司在這些政策下仍可繼續支持增長。

【大行點睇】國信證券預期 港股牛市格局不改 薦9隻港股建攻守兼備組合   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

恒生指數 星展銀行 港股

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