【業績|內需】農夫山泉多賺6.6%末期息0.17元人民幣　歷史市盈率逾70倍、股價吐逾半成

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【小米造車】小米據報下周宣布與長汽合作造車、長汽未否認 小米升7%、長汽飈一成
農夫山泉 （09633） 公布上市後首份業績，農夫山泉去年盈利按年增6.6%至52.77億元（人民幣，下同），券商平均預期約為51.09億元。農夫山泉建議每股派末期息0.17元人民幣，以農夫山泉大股東鍾睒睒持有約84%總股本，鍾睒睒將獲16億元末期股息。
農夫山泉周四業績前股價造好，全日升5%，收報40.95港元。農夫山泉去年每股盈利為0.48元人民幣，折合相當於0.57港元，現價歷史市盈率達71.8倍。
隨農夫山泉公布業績後股價回軟，周五早上股價曾跌5.7%，低見38.6元，最新報39.2元，成交2.9億元。
農夫山泉上市前「不缺錢」派息遠超集資額 鍾睒睒上市所謂何事？可見【下一頁】
農夫山泉去年總收益為229.8億元，按年跌4.8%。按產品收入分類，佔總收益6成的水類產品收益為139.66億元，按年跌2.65%；功能飲料產品為27.92億元，按年跌26.12%；即飲茶類產品為30.88億元，按年跌1.56%；果汁飲料產品為19.77億元，按年跌14.45%；其他產品為10.54億元；按年升1.36倍。
農夫山泉去年9月上市，主要產品覆蓋包裝飲用水、茶飲料、功能飲料及果汁飲料等類別。
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編輯﹕賴奕羚