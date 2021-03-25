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印度發現雙重變種病毒株 疫情有反彈跡象

環球社會熱點 15:41 2021/03/25

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印度新冠肺炎疫情有反彈跡象，變種病毒於印度更加劇傳播。印度衛生部周三（24日）表示，新冠肺炎變種病毒已蔓延至印度18個邦，當局更發現有新冠病毒出現「雙重變種」。科學家正對雙重變種病毒進行調查，印度衛生部指新冠病毒株雙重變種後傳染性或增強，及會影響新冠疫苗的效用。

法國發現新型變種 可避過核酸檢測 【下一頁】

印度衛生部門表示，研究人員對10,787個陽性樣本進行基因組分析後，發現其中771個出現引起憂慮的變種病毒（Varient Of Concern，簡稱VOC），其中736個樣本屬於英國變種新冠病毒株；34個樣本屬於南非變種病毒株；1個樣本屬於巴西變種病毒株。

當局對印度中部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）的樣本進行分析後發現，與去年12月相比，同時帶有E484Q和L452R突變的新冠病毒樣本比例有所增加，發現新冠病毒有出現雙重變種的情況。

衛生部指，雙重變種新冠病毒株會增強病毒傳染性及削弱新冠疫苗效用。據外媒報道，有11個國家發現新冠病毒存在E484Q突變，約22個國家中亦發現新冠病毒存在L452R突變。

輝瑞研發口服抗新冠病毒藥 料可抑制感染速度 【下一頁】

路易斯安那州立大學健康科學中心病毒學家卡米爾（Jeremy Kamil）表示，研究人員本月曾於英國新冠病毒樣本中發現，該病毒株出現了9次變種，憂慮印度的變種病毒株可能不只出現雙重變種。據悉，印度研究人員與來自世界各地的科學家合作，研究當地的雙重變種病毒株是否與英國發現的病毒株相似，還是於全球首次出現。

印度本周三新增47,262宗確診個案，單日確診數字創今年新高，其中275人死亡。

責任編輯：郭麗明

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