【Bitcoin】比特幣認受性不斷提升　富達申請推出比特幣ETF

近些年比特幣價格不斷走高，獲得更多機構投資者與資管公司關注。本周三（24）日傳出消息指，富達投資（Fidelity）已經向美國證券交易委員會（SEC）提交申請，計劃推出一隻追蹤比特幣價格的ETF——Wise Origin Bitcoin Trust。

根據申請文件，這隻ETF將會跟蹤一籃子比特幣價格指數的表現，該指數追蹤多家交易所的比特幣報價，包括Bitsmap、Coinbase、Gemini、itBit以及Kraken。另外公司旗下的富達數字資產公司將作為該基金的託管人，管理Wise Origin的持倉。

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除了富達之外，過去數年內，至少 有六家公司向SEC申請許可推出比特幣ETF，包括加密貨幣交易所 Gemini等， 但無一不遭到拒絕或撤回。SEC表示，主要是由於擔憂比特幣較易發生不受交易所監管的欺詐或操縱性行為。

上月稍早時間，加拿大基金公司Purpose已經掛牌全球首隻ETF，Purpose Bitcoin ETF（GBCC），令更多投資者參與到比特幣的炒賣當中。現時其他國家和地區的投資者，亦可通過比特幣投資信託Grayscale Bitcoin Trust（GBTC），但由於供給問題，投資者需承擔溢價風險。另外GBCC收取1%的管理費用，GBTC則為2%。

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