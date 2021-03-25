提供小巴、九巴及渡輪到站時間！　 運輸署推全新版「香港出行易」App

運輸署今日（25日）推出全新版「香港出行易」App，新版採用全新用戶介面，提供個人化交通及公共運輸資訊，以及更多實時到站資訊。該App不但提供交通繁忙資訊，同時又可留意多條巴士線及小巴線，以至渡輪的到達時間。



全新版「香港出行易」可讓用戶自行設立捷徑，以便更快查閱所需交通及公共運輸資訊。用戶可以書籤標記常用的車站或停車場，從而更方便查閱實時到站或車位空置資訊。

透過個人化設定，用戶可以根據所選擇的地區、出行路線、時間等收取即時交通及公共運輸資訊。程式亦可根據用戶的位置提供鄰近的交通及公共運輸資訊，例如最近的車站位置、提供的公共運輸服務路線及實時到站資訊。

「香港出行易」亦新增九巴及龍運巴士實時到站資訊，有關資訊亦以機器可讀格式透過資料一線通開放予公眾免費使用。



此外，運輸署今日亦於「香港出行易」及資料一線通進一步發放72條專線小巴路線的實時到站資。運輸署會繼續分階段發放餘下約500條路線的實時到站資訊，以期在明年全面覆蓋所有專線小巴路線。

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責任編輯：黎淑雯

