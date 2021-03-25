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印度出現雙重突變新型冠狀病毒

環球政經 15:44 2021/03/25

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新冠肺炎疫情持續，多國陸續出現變種病毒確診個案，印度亦出現「雙重突變」的新冠變種病毒株。

綜合報道，印度衛生部周三（24日）表示，當局從18個邦收集逾1萬個樣本，並發現「雙重變異」新冠病毒病毒株，當中在新德里發現9個相關異變病毒株。《BBC》報道，印度18個邦共計10,787個樣本，顯示771例已知變種病毒。當局分析在馬哈拉施特拉邦的樣本後，發現有別於早前出現的變種（VOC）。衛生部又指，目前暫未知新型變種病毒，會否令疫情變得更為嚴峻，以及有多大程度影響疫苗功效。有指，病毒出現突變屬普遍情況，有些影響是微不足道，不會引起傳播；有些變種病毒則更具感染力，在某些情況下甚至更致命。

印度於周三（24日）新增4.7萬多宗確診個案、275人死亡，當地已出現在英國、南非與巴西發現的變種病毒的相關病例。

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責任編輯：黎淑雯

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