【華為動向】開發者大會舉行在即　鴻蒙OS系統有望正式亮相

▲ 日前有中國科技博客在微博爆料，預計華為將會在4月24至26日召開HDC開發者大會，屆時鴻蒙OS也將正式亮相。

華為在早前Mate X2旗艦手機發布會上正式宣布，將在今年4月開始陸續推送鴻蒙OS系統升級。日前有中國科技博客在微博爆料，預計華為將會在4月24至26日召開HDC開發者大會，屆時鴻蒙OS也將正式亮相。

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該博客又指，華為將會在開發者大會上公佈現有手機的鴻蒙系統升級安排，首批獲得升級鴻蒙OS的設備除了Mate X2外，還包括Mate 40和P40系列機型。同時，華為即將發布的P50系列和新平板將會直接出廠預載鴻蒙OS，成為首批自帶鴻蒙系統的設備。

華為表示，將會在後續為大部分設備都升級為鴻蒙OS，涉及的機型範圍廣泛，消息稱只要是搭載Kirin 710芯片以上的設備，都能夠採用最新的鴻蒙OS系統。而華為高層王成錄早前亦表示，今年鴻蒙OS系統將覆蓋2 億部華為手機產品，並透露華為保證將會有更多機型可以升級至鴻蒙OS，目前佔市面上90%以上的機款。

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責任編輯：施雯雯