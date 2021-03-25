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【華為動向】開發者大會舉行在即　鴻蒙OS系統有望正式亮相

科技 17:00 2021/03/25

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日前有中國科技博客在微博爆料，預計華為將會在4月24至26日召開HDC開發者大會，屆時鴻蒙OS也將正式亮相。

華為在早前Mate X2旗艦手機發布會上正式宣布，將在今年4月開始陸續推送鴻蒙OS系統升級。日前有中國科技博客在微博爆料，預計華為將會在4月24至26日召開HDC開發者大會，屆時鴻蒙OS也將正式亮相。

【華為制裁】中國廠商憂慮成美國制裁目標　視華為鴻蒙系統為後備方案

該博客又指，華為將會在開發者大會上公佈現有手機的鴻蒙系統升級安排，首批獲得升級鴻蒙OS的設備除了Mate X2外，還包括Mate 40和P40系列機型。同時，華為即將發布的P50系列和新平板將會直接出廠預載鴻蒙OS，成為首批自帶鴻蒙系統的設備。

華為表示，將會在後續為大部分設備都升級為鴻蒙OS，涉及的機型範圍廣泛，消息稱只要是搭載Kirin 710芯片以上的設備，都能夠採用最新的鴻蒙OS系統。而華為高層王成錄早前亦表示，今年鴻蒙OS系統將覆蓋2 億部華為手機產品，並透露華為保證將會有更多機型可以升級至鴻蒙OS，目前佔市面上90%以上的機款。

【華為新商機】傳華為向蘋果三星等設備商　收取5G專利使用費　每部電話2.5美元

【華為動向】手機銷情告急　傳華為正準備進軍海外市場銷售桌面電腦

責任編輯：施雯雯

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