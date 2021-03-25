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美息高企美元轉強　新興市場搖搖欲墜

宏觀解讀 14:08 2021/03/25

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儘管聯儲局強調維持寬鬆政策支持經濟復甦，卻同時繼續容許美債債息上揚。另一方面，拜登簽署高達1.9萬億美元的疫情紓困法案後，短期內或公布3萬億美元的基建計劃。全民派錢及大水漫灌下，美國的財政刺激政策對GDP的佔比或超過22%，美國通脹及經濟過熱風險的確不容忽視，強美元政策或有助減緩有關憂慮。因此，拜登政府及聯儲局將極力避免美元陷入結構性下跌的漩渦。美滙指數升至4個月高位92.5水平，美元反撲的風險不可不防。

美元反彈新興市場當災，投資者開始削減新興市場的風險敞口，亞洲貨幣普遍下滑。人民幣亦不能獨善其身並跌至6.53水平。除了中國全年增長勢頭或偏軟及人行遲遲不加息的利淡因素外，中美的緊張關係亦可能打壓資金流入人民幣資產。中美高級別外交會議不歡而散後，美國證監會隨即行動着手落實《外國公司責任法案》，增加在美國上市的中國公司被除牌的風險。儘管貿易戰再打的風險仍然較低，一旦拜登政府延續特朗普的金融制裁政策，美國資金將削減對人民幣資產的投資，或限制本年人民幣的升勢。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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