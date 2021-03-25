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【慈善工作】太古額外撥捐1.5億元　資助約30個教育、海洋保育及藝術發展的社區項目

Hot Talk 14:07 2021/03/25

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【慈善工作】太古額外撥捐1.5億元　資助約30個教育、海洋保育及藝術發展的社區項目

太古集團慈善信託基金（太古基金）額外撥款1.5億元，以資助其「信望未來」計劃約30項具啟發性的社區項目，有關撥款將進一步推動太古基金在教育、海洋保育和藝術發展方面的慈善工作，這些範疇亦是「信望未來」計劃內的三大重點。

太古 （00019） 主席施銘倫（Merlin Swire）指，太古集團在香港建立了穩健持久的基礎，堅信香港定能從這場全球疫情危機中快速恢復。有關項目將獲得一至三年期的資助，以幫助青年發揮所長、為弱勢社群提供平等發展機會，以及促進社會共融，以支持香港的長遠發展。

屈臣氏早前公布2030年可持續發展目標，詳見【下一頁】

太古集團慈善理事會主席賀以禮 （Patrick Healy） 表示，有關撥捐「信望未來」計劃的款項將有助深化現時慈善工作所帶來的正面影響，支持太古集團與非牟利機構夥伴共同推動社區長遠的可持續發展。

太古集團在2020年初展開「信望未來」計劃，支持多項與抗疫相關的本地項目，為弱勢社群提供及時支援。自計劃啟動以來，已惠及超過31萬人。

相關文章：【太地業績】太古地產基本溢利跌47%　料內地充滿機遇發展、第二次中期息增至0.61元

相關文章：【太古業績】太古去年基本虧損40億、第二次中期息1元　香港金融服務業未來10年將迎來黃金時段（第二版）

 

編輯：陳韻妍

港股 可持續發展 信託基金 太古

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