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【騰訊股價】騰訊績後大行目標價調整分歧　高盛削目標價後仍為外資行全牛（附各大行最新目標）

股市 14:11 2021/03/25

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騰訊業績後券商趁機調整目標價，但以削減目標為多數

騰訊 （00700） 上季季績表現大致符合預期，惟今早股價受累昨夜中概股大跌，騰訊今日股價一度失守600元。隨近期科技股炒風轉淡，券商在騰訊業績後較多趁機削減目標價，包括外資主要投行中最為樂觀的高盛，高盛最新削騰訊目標價9至920元，但依然是全行最牛。

綜合最新投行分析，麥格理、交銀國際、野村和摩通都削減騰訊目標，而大和、富瑞和大華繼顯就調升目標價。

圖看最新大行目標

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高盛指出，騰訊上季盈利、收入大致符合預期，指出騰訊從1月初高位已經累計回落19%，但認為市場對騰訊基本面憂慮未有加深，而且騰訊尚有兩款手遊巨製（blockbusters）未在內地市場推出，而且微信廣告需求龐大，而金融科技和雲計算增長慇定，騰訊目前風險回報機會正面，維持買入評級，削減目標價主要反映淨現金估算有變。

高盛微調騰訊收入預測，但未改盈利估算，920元目標價以分類加總估值法（Sum of the parts valuation，簡稱SOTP）計算，反映核心業務估值為28倍市盈率（相當於每股739.5港元）、騰訊金融科技業務值1420億美元（相當於每股114港元）、投資組合估值3310億美元（相當於每股264港元），然後扣除控股公司折讓得出。

騰訊績後險守600關 上季經調整盈利增30%符預期 金融科技「積極配合監管」 ，可見【下一頁】

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富瑞就指，騰訊業績較該行預期理想，因而將目標價由721元升至755元。該行認為，騰訊在手遊行業領先格局未改，而且網上廣告、金融科技和企業服務都受惠於騰訊科技領先，維持「買入」評級。

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編輯：麥德銘

港股 騰訊控股（00700） 騰訊 微信 目標價

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