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文憑試4.23開考 暫定7.21放榜 將首次以短訊發放成績

理財智慧 15:04 2021/03/25

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臨近公開試惜疫情未見盡頭，考評局公佈今屆文憑試最新安排和防疫措施。文憑試將於4月23日開考，第一科開考是視覺藝術科，而核心科目則將於26日起開始，預計5月20日完結。

考評局新任秘書長魏向東稱，這段期間學校將停止面授課程，好讓校方安排考試，更多教師可參與監考等考務工作。今年有2萬多名老師參與考務工作，亦有420多間學校共提供近520個禮堂和750個課室用作考試，以便盡量分隔人群和減少接觸。

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今年文憑試則暫定於7月21日放榜，而因應疫情，考評局首次試行以手機短訊SMS向考生發放成績。學生會於6月21日收到由「HKEAA」發出提示短訊，以便測試放榜日能否收到成績。此措施可以確保考生在未能出門情況下，亦能知道成績結果。考評局公開考試總監麥勁生表示，學生在放榜日取得資訊後，起碼可以更改志願，或者安心一點。以短訊發放成績是補充項目，至於是否恆常化，要視乎用家反應和執行問題。

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考評局今年將加強規定，在學校考場內前後左右分隔至少1.5米、學校亦收到指引加強清潔和通風、每間學校盡量安排多於一個試場，同一個禮堂亦盡量分開學生，並考慮休息期間分開考生使用不同樓層的洗手間等，萬一出現疫情，都未必所有考生都需要隔離或受影響。

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