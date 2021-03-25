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拜登擬簽行政命令管制槍械 盼解決社區暴力

環球社會熱點 14:54 2021/03/25

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美國科羅拉多州超市上周發生槍擊案，導致最少10人死亡，美國民間要求立法管制槍械的呼聲再起。美國總統拜登於科羅拉多州槍擊案發生後，曾呼籲美國參議院盡快通過槍械管制法案。美國傳媒報道，拜登正考慮就槍械管制簽署行政命令，防止槍擊案再度發生。美國白宮證實拜登正考慮簽署行政命令，著眼解決社區暴力。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周三（24日）表示，拜登不願意看見槍械管制方案在國會遲遲未能通過（not waiting for anything to fail）。拜登團隊目前正研究立法管制範圍等細節，檢視政策內容是否仍有補充或修訂空間。

美科羅拉多州超市槍撃釀10死 等打疫苗目擊者險遇害 【下一頁】

普薩基亦確認拜登考慮簽署行政命令，透露命令重點在於制定「合乎常理的措施」（common-sense measures），以保障社區安全。普薩基表示，行政命令將著眼解決導致社區暴力及一系列社會問題的根由。

普薩基強調，行政命令不會推翻或修改《美國憲法第二修正案》。這項修正案允許美國公民持有並攜帶武器，以享有正當防衛的權利。

科羅拉多殉職警察原想轉工 為7個子女退下前線 【下一頁】

美國眾議院本月已通過兩項法案，包括批准對購買槍械者進行背景審查。相關法案已提交至參議院，正等候表決。

責任編輯：李俊儀

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