拜登擬簽行政命令管制槍械 盼解決社區暴力

美國科羅拉多州超市上周發生槍擊案,導致最少10人死亡,美國民間要求立法管制槍械的呼聲再起。美國總統拜登於科羅拉多州槍擊案發生後,曾呼籲美國參議院盡快通過槍械管制法案。美國傳媒報道,拜登正考慮就槍械管制簽署行政命令,防止槍擊案再度發生。美國白宮證實拜登正考慮簽署行政命令,著眼解決社區暴力。

白宮發言人普薩基(Jen Psaki)周三(24日)表示,拜登不願意看見槍械管制方案在國會遲遲未能通過(not waiting for anything to fail)。拜登團隊目前正研究立法管制範圍等細節,檢視政策內容是否仍有補充或修訂空間。

普薩基亦確認拜登考慮簽署行政命令,透露命令重點在於制定「合乎常理的措施」(common-sense measures),以保障社區安全。普薩基表示,行政命令將著眼解決導致社區暴力及一系列社會問題的根由。

普薩基強調,行政命令不會推翻或修改《美國憲法第二修正案》。這項修正案允許美國公民持有並攜帶武器,以享有正當防衛的權利。

美國眾議院本月已通過兩項法案,包括批准對購買槍械者進行背景審查。相關法案已提交至參議院,正等候表決。

