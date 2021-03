【Apple TV】神奇女俠1984上架串流平台　獨家播放兩小時幕後製作特輯

▲ 荷里活電影《神奇女俠 1984》於 Apple TV手機應用程式上架。

疫情下電影業都要面對轉型,例如加強與串流平台合作。而DC迷留意,荷里活電影《神奇女俠 1984》於 Apple TV手機應用程式上架。電影以4K高清畫質、杜比影音播放。並追加近兩小時幕後製作特輯,於平台獨家放映。

今次該電影在Apple TV手機應用程式上架,提供兩款收費方案。包括(1)以158元的價錢,租借《神奇女俠1984》 (不設 iTunes Extra)。(2)198元的價錢,購買《神奇女俠1984》。觀眾除可於各種支援裝置上,以付費的 Apple ID登入和重溫該片,亩惱可同時收看接近兩小時的iTunes Extra。

【消費優惠】品牌優惠停不了 網購、門市、零售折扣著數多(附優惠表一覽/不斷更新)

【物流大擠塞】貨船擱淺塞蘇彝士運河 或拖延紙漿出貨 影響衛生紙供應

iTunes Extra內容

1)製作特輯《The Making of Wonder Woman 1984》

2)NG 片段剪輯

3)Apple獨家收錄的製作特輯《The Wonder of Music》,由導演 Patty Jenkins與傳奇配樂大師Hans Zimmer深度訪談,以及改編自漫畫《Museum Madness》的《Museum Mayhem》動畫版本。

責任編輯:馬意文