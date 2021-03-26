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【Apple TV】神奇女俠1984上架串流平台　獨家播放兩小時幕後製作特輯

商業 11:00 2021/03/26

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荷里活電影《神奇女俠 1984》於 Apple TV手機應用程式上架。

疫情下電影業都要面對轉型，例如加強與串流平台合作。而DC迷留意，荷里活電影《神奇女俠 1984》於 Apple TV手機應用程式上架。電影以4K高清畫質、杜比影音播放。並追加近兩小時幕後製作特輯，於平台獨家放映。

今次該電影在Apple TV手機應用程式上架，提供兩款收費方案。包括（1）以158元的價錢，租借《神奇女俠1984》 （不設 iTunes Extra）。（2）198元的價錢，購買《神奇女俠1984》。觀眾除可於各種支援裝置上，以付費的 Apple ID登入和重溫該片，亩惱可同時收看接近兩小時的iTunes Extra。

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

【物流大擠塞】貨船擱淺塞蘇彝士運河　或拖延紙漿出貨　影響衛生紙供應

iTunes Extra內容
1）製作特輯《The Making of Wonder Woman 1984》
2）NG 片段剪輯
3）Apple獨家收錄的製作特輯《The Wonder of Music》，由導演 Patty Jenkins與傳奇配樂大師Hans Zimmer深度訪談，以及改編自漫畫《Museum Madness》的《Museum Mayhem》動畫版本。

責任編輯：馬意文

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