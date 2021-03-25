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【移民澳洲】樓價料升17% 自80年代升得最勁

環球社會熱點 13:42 2021/03/25

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澳洲政府早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為香港人申請永久居留移民澳洲提供途徑，澳洲樓市也受港人關注。澳新銀行的報告指出，澳洲全國樓價今年有望升17%，料創澳洲自80年代以來的最大樓價升幅。

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澳新銀行（Australia and New Zealand Banking Group）發表樓市預測報告，估計澳洲全國樓價於今年的升幅會達到17%，將創澳洲樓價自80年代後期以來的最大升幅。

澳新銀行預計悉尼（Sydney）與珀斯（Perth）的樓價今年會飆升19%，成為澳洲樓價升幅最大的城市。悉尼樓價中位數已經升至接近110萬澳元（約649.6萬港元），料今年會創自2015年以來的最大升幅。

其次為塔斯曼尼亞州荷伯特市（Hobart），今年樓價升幅料達18%。墨爾本（Melbourne）和布里斯班（Brisbane）則排第三，今年樓價升幅料達16％。

澳新銀行更預計，墨爾本和悉尼的平均樓價升幅將達到6％，而珀斯和布里斯班的平均房價升幅料達到8％。

雖然澳新銀行早前預計澳洲失業率將上升9%，但報告指低利率有助抵消失業率上升和人口增長率低等因素，對樓市造成的不利影響。

責任編輯：鄭錦玲

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