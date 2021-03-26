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內地網民撑新疆棉花　李寧拒入「良好棉花聯盟」續升8%、安踏升近6%

股市 09:50 2021/03/26

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歐盟與美國、加拿大、英國罕有聯手就新疆議題制裁中國，外交風險掀起「新疆棉花」議題正在擴大。瑞典服裝品牌H&M去年一份拒用新疆棉花的聲明被翻出，立刻在中國引發抵制浪潮，連同nike同類新疆棉花聲明也被翻出。在微博上，#我支持新疆棉花#成為熱門話題首位。國內品牌或因此受惠。李寧 （02331） 今早升8.4%，最新報54.2元，見一個月高。

「良好棉花聯盟」有哪些企業？【下一頁】

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    +2

安踏 （02020） 升5.6%，報128.1元；特步 （01368） 升1.5%，報4.6元；波司登 （03998） 升3%，報3.43元；中國動向 （03818） 亦升2.27%，報0.9元。

主要合作經銷方為國際運動品牌Nike的滔搏 （06110） 今早跌近1%，現報10.96元；申洲國際 （02313） 跌1.4%，報150.3元。

李寧今日發聲明指，並未加入良好棉花發展協會（BCI）組織。聲明還表示，新疆是李寧供應鏈體系中重要的原材料產地之一。另外，安踏體育微博周三（24日）發文稱，注意到近日BCI發表的聲明，並對此事嚴重關切，正在啟動相關程序，退出該組織。安踏體育還強調，一直採購和使用中國棉產區出產的棉花，包括新疆棉，在未來也將繼續採購和使用中國棉。

更多外交和內地網民反應，可留意：

H&M拒用新疆棉被喊「滾出中國」 共青團：不吃這一套（第四版）

編輯：麥德銘

港股 波司登（03998） 中國動向（03818） 李寧（02331） 申洲國際（02313） 361度（01361） 制裁 滔搏（06110） 中國 Nike

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