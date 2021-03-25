內地網民撑新疆棉花　李寧拒入「良好棉花聯盟」大升11%、Nike經銷商滔搏瀉逾12%

歐盟與美國、加拿大、英國罕有聯手就新疆議題制裁中國，外交風險掀起「新疆棉花」議題正在擴大。瑞典服裝品牌H&M去年一份拒用新疆棉花的聲明被翻出，立刻在中國引發抵制浪潮，連同nike同類新疆棉花聲明也被翻出。在微博上，#我支持新疆棉花#成為熱門話題首位。國內品牌或因此受惠。李寧 （02331） 升11%，收報50元，見一個月高。

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另外，安踏 （02020） 升8.4%，報121.3元；特步 （01368） 升2.7%，報4.53元。波司登 （03998） 升1.8%，報3.33元。361度 （01361） 、中國動向 （03818） 亦升逾1至2%。

不過，主要合作經銷方為國際運動品牌Nike的滔搏 （06110） 插逾12%，最新報11.06元；申洲國際 （02313） 也跌4.1%，收報152.4元。

李寧今日發聲明指，並未加入良好棉花發展協會（BCI）組織。聲明還表示，新疆是李寧供應鏈體系中重要的原材料產地之一。另外，安踏體育微博周三（24日）發文稱，注意到近日BCI發表的聲明，並對此事嚴重關切，正在啟動相關程序，退出該組織。安踏體育還強調，一直採購和使用中國棉產區出產的棉花，包括新疆棉，在未來也將繼續採購和使用中國棉。

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編輯：麥德銘