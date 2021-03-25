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內地網民撑新疆棉花　李寧拒入「良好棉花聯盟」大升一成、Nike經銷商滔搏瀉14%

股市 13:37 2021/03/25

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歐盟與美國、加拿大、英國罕有聯手就新疆議題制裁中國，掀起風波正在擴大。瑞典服裝品牌H&M去年一份拒用新疆棉花的聲明被翻出，立刻在中國引發抵制浪潮。在微博上，#我支持新疆棉花#成為熱門話題首位。國內品牌或因此受惠。李寧 （02331） 現升逾一成，最新報50.1元，盤中高見50.55元，見一個月高。

    點擊圖片放大

另外，安踏 （02020） 現升9.3%，報122.3元；特步 （01368） 現升7.3%，報4.73元。波司登 （03998） 現升2.8%，報3.36元。361度 （01361） 、中國動向 （03818） 亦升逾3至4%。

不過，主要合作經銷方為國際運動品牌Nike的滔搏 （06110） 現插15%，最新報10.7元；申洲國際 （02313） 也跌4.2%，最新報152.3元，盤中低見147元，創1個月低。

李寧今日發聲明指，並未加入良好棉花發展協會（BCI）組織。聲明還表示，新疆是李寧供應鏈體系中重要的原材料產地之一。另外，安踏體育微博周三（24日）發文稱，注意到近日BCI發表的聲明，並對此事嚴重關切，正在啟動相關程序，退出該組織。安踏體育還強調，一直採購和使用中國棉產區出產的棉花，包括新疆棉，在未來也將繼續採購和使用中國棉。

在微博上，#我支持新疆棉花#成為熱門話題首位。

 

港股 波司登（03998） 中國動向（03818） 李寧（02331） 申洲國際（02313） 361度（01361） 制裁 滔搏（06110） 中國 Nike

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